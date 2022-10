Deutlicher Formanstieg

SpG Eppelheim/Heidelberg II – FC Eichel 0:1

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eichel: Sendelbach, Reiner, Stark (39. Maier), Steinbach, Friedlein 36. Ditscheid), Lutz, Scherer, Hemmerich, Ballweg, Ulsamer, Daubert.

Tor: 0:1 Hemmerich (44.). – Schiedsrichter: Manuel Kahl (Pfaffengrund).

Mehr zum Thema Frauenfußball Bessere Präsenz für das Remis Mehr erfahren Kreisklasse A Buchen Leitz feiert Geburtstag und ein Tor Mehr erfahren

Die Vorgabe des Trainerduos Göbel/Pfenning, von Beginn an Präsenz zu zeigen, wurde von den Landesliga-Fußballerinnen des FC Eichel sehr gut umgesetzt. In der 16. Minute startete Julia Hemmerich einen Sololauf ab der Mittellinie. Sie ließ die komplette Hintermannschaft des Gegners stehen, scheiterte aber an der Torfrau. Auch die Gastgeberinnen hatten Chancen: Ein gut getretener Freistoß in der 22. Minute von der rechten Seite wurde länger und länger und landetet zum Glück für den FCE nur am langen Pfosten. In der 26. Minute lag das Glück auf Seiten des Heimteams. Eine Flanke von Kathi Deubert klatschte auf der anderen seite ebenfalls an den Pfosten. Nach einer Ecke erzielte Julia Hemmerich in der 44. Minute mit einem platzierten Flachschuss ins rechte Eck das Führungstor für die Gäste vom Main.

Auch in der zweiten Hälfte zeigten sich Eichel extem laufstark. Man gab keinen Ball verloren. In der 61. Minute brachte Alex Lutz einen Freistoß flach nach innen, der von Britta Reiner direkt abgenommen wurde. Mit einer Glanzparade verhinderte die Gästetorfrau das 0:2. In den letzten 20 Minuten drängte das Heimteam auf den Ausgleich. Es wurde auch einige Male knapp, doch die Gäste um Torfrau Viki Sendelbach hielten ihren Kasten sauber. Das nächste Landesliga-Heimspiel der FCE-Frauen findet am Sonntag, 16. Oktober, um 11 Uhr gegen SpG Steinsfurt/Untergimpern statt. wp