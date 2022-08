Deutliche Niederlage

VfB Bad Mergentheim – SGM Niedernhall/Weißbach 1:3

Bad Mergentheim: Dries, Wolfart, Hosseini, Ondrasch, Schenk (56. Ebel), Hay,

Braun, Reichert, Sanyang, Haug (39. Ditz), Graf.

Niedernhall/Weißbach: Wolf, Eichholz

(77. Tschernowsky), Akin, Heinle, Keiner, Kilian (82. Rüttgers), Krause, Cedrik Preyer (85. Böhm), Niklas Renner, Lukas Renner (79. Dominik Preyer), Weisler.

Tore: 0:1 Cedrik Preyer (16.), 0:2 Niklas Renner (18.), 1:2 Schenk (24.), 1:3 Niklas Renner (64.). – Schiedsrichter: keine Angabe.

In der ersten Hälfte entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Durch einen Doppelschlag ging die SGM in Führung. Der verdienter Anschlusstreffer durch Christoph Schenk fiel in der 24. Minute. In der zweiten Hälfte plätscherte die Partie etwas dahin, bis die SGM durch einen individuellen Fehler vom VfB zum 1:3 kam, der gleichzeitig den Endstand des Spieles darstellte.