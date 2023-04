Derbytime: TVN trifft auf SVW

Erstmals in dieser Saison steht der SV Wachbach auf Platz eins in der Tabelle. Schützenhilfe leisteten der VfB Bad Mergentheim und der TV Niederstetten mit Erfolgen gegen die Mitkonkurrenten Sindringen und Altenmünster. Dazu zählt auch das Heimunentschieden von Gaisbach gegen Schlusslicht Leukershausen. Sowohl oben als auch unten bleibt es in der Tabelle spannend. Im Mittelpunkt des Doppelspieltages steht am Ostermontag das Bezirksliga-Derby Wachbach gegen Niederstetten. Die Gäste wollen sich für die ’Herbstfest-Niederlage‘ revanchieren.

SV Wachbach

„Die Tabellenführung ist eine schöne Begleiterscheinung“, sagt SV-Trainer Arben Kaludra nach dem mühsamen Arbeitssieg gegen Mainhardt. „Wir waren zwar klar überlegen, haben uns aber schwergetan, Torchancen herauszuspielen.“ Ein Standard bescherte dem SV schließlich den Dreier. Nun gilt es beim Aufstiegsaspiranten Schwäbisch Hall zu bestehen. „Sie wollen unbedingt aufsteigen und setzen teilweise Spieler der ersten Mannschaft ein. Das macht sie unberechenbar.“

Dann kommt der TV Niederstetten zum Derby. „Sie haben eine sehr gute Entwicklung vollzogen, das wird ein spannendes Spiel, dem wir natürlich unseren Stempel aufdrücken wollen. Wir sind noch nicht in Topform, aber die Ergebnisse stimmen bis auf das Spiel in Sindringen.“

Im Kader des SV steht hinter dem Einsatz von Botsch, Gerner und Dörner noch ein Fragezeichen. Mit Philipp Volkert rechnet Wachbachs Trainer Kaludra noch nicht. „Wir sind aber in der Lage eine starke Truppe aufzubieten“, ist er sich sicher.

TV Niederstetten

„Mit dem Punkt in Altenmünster kann ich gut leben“, freut sich TV-Coach Henning Westphal. „In Halbzeit eins hatten wir die besseren Chancen. Passt also.“ Gegen Öhringen will Westphal gewinnen, um sie auf Abstand zu halten. „Das wird aber schwer, sie sind stärker als ihr Tabellenplatz es vermuten lässt.“

Mit einem Sieg gegen Öhringen könne der TV auch ganz befreit ins Derby in Wachbach gehen, erklärt Henning. „Wachbach ist als Tabellenführer natürlich haushoher Favorit, aber wir haben auch aus dem Hinspiel noch etwas gutzumachen. Das war unser Herbstfestspiel und das Ergebnis war sehr ernüchternd“, erklärt er.

Luca Dinkel (Studium) fehlt, Moritz Esslinger (Beruf) ist nur am Ostermontag da. Jan Ziegler-Schulz und Marcel Böhm sind angeschlagen. Yannick Ziegler hat sich in Altenmünster schwer verletzt und fällt länger aus.

VfB Bad Mergentheim

Hatte Sindringen den Gegner unterschätzt oder waren es die Nachwehen vom Nachholspiel am Mittwoch gegen Wachbach? Oder eine eher schlechte Leistung? Das war den VfB-Spielern egal – sie sorgten trotz Unterzahl für einen 3:2-Sieg gegen den Titelfavoriten und damit für die Sensation am vergangenen Spieltag. Mit den Spielen gegen die Kellerkinder Leukershausen (auswärts) und Gaildorf (zuhause) stehen dem VfB keine leichten Aufgaben bevor. Leukershausen punktete in Gaisbach genauso wie Gaildorf in Untermünkheim. „Diese beiden Spiele werden für uns am Ende richtungsweisend sein“, so die Einschätzung von Sportvorstand André Herber. „Hoffen wir, dass das Team von Trainer René Heckmann erneut die richtige Einstellung findet und wir was Zählbares holen können.“ Luis Zehnter (Urlaub) ist nicht dabei, Felix Schmidt und Maxi Hay fallen verletzungsbedingt aus.