„Derby“ in der Verbandsliga

In der Fußball-Verbandsliga der Frauen kommt es am Sonntag, 30. April, kommt es zum „Derby“ zwischen der SpG Dittwar/ Tauberbischofsheim und SC Klinge Seckach.

Die Teams trennt derzeit nur ein Punkt in der Tabelle: Die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim liegt mit 18 Punkten auf Platz 7 und damit zwei Plätze vor SC Klinge Seckach. Im Hinspiel nutze der SC den Heimvorteil und gewann mit 2:1. In der vergangenen Woche musste sich Seckach allerdings mit 1:3 gegen KIT Sport-Club geschlagen geben. Die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim hatte am vergangenen Wochenende kein Spiel, da die Partie gegen TSV Amicitia Viernheim II kurzfristig auf den 5. Mai verlegt wurde.

Für beide Teams wären Punkte sehr wichtig, da es in der Tabelle sehr eng zugeht und mehrere Mannschaften nur hauchdünn voneinander getrennt sind- Zischen dem fünften und dem zehnten Platz liegt nur ein einziger Punkt Differenz. Es ist also ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen. ls