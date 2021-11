Derby in Buchen wird kurz vor Schluss abgebrochen

Kreisliga

FC Donebach – SV Osterburken 0:3

Donebach: L. Hoffmann, F. Brestovci, F. Galm ( 50. S. Trunk), M. Noe, M. Pokoj ( 38. R. Schüssler), M. Walz, J. Fertig, J. Schäfer, N. Kaufmann (75. P. Henych), K. Böhle, R. Müller.

Osterburken: P. Zimmermann, J. Heidl, R. Steinhauer (88. J. Steinhauer), K. Schiler, P. Wohlgemuth (63. J. Brümmer), M. Baumann, L. Watzal, J. Seitz, S. Eckel, T. Schmitt, J. Frey (75. V. Bischoff).

Tore: 0:1 (24.) Joel Heidl, 0:2 (42.) Jonas Frey, 0:3 (60.) Joel Heidl. – Schiedsrichter: Felix Beuchert (Glashofen).

SpG Sennfeld/Roigheim – VfR Gommersdorf II 2:0

Sennfeld/Roigheim: M. Schwab, W. Bichler, T. Juray, T. Schönleber, P. Fahrenbach (82. P. Fahrenbach), S. Schmitt, T. Hakan, P. Häußler, K. Nemeth, J. Matter, L. Felke.

Gommersdorf: S. Knauer, F. Stöcklein (62. J. Holz), P. Retzbach, J. Süßmann, S. Hettinger (74. L. Kappes), R. Mütsch, D. Wolpert, G. Karl ( 70.N. Jany), M. Gärtner, J. Reuther (78. M. Hespelt), R. Klohe.

Tore: 1:0 (35.) Tugay Hakan, 2:0 (53. Eigentor) Patrick Retzbach.. – Schiedsrichter: Timo Noe (Laudenberg).

TTSC Buchen – SpG Götzingen/Eberstadt abgebrochen

Buchen: S. Cakar, N. Hammoud, M. Cosgun, S. Kirsuleymanolu, K. Özen ( 62. E. Cakar), E. Aydin, M. Turra ( 71. Y. Samet), O. Kaya, S. Hamrita, E. Kaya, M. Hammoud.

Götzingen/Eberstadt: J. Schwarz, S. Burkhardt, D. Brunner, F. Holderbach, J. Aumüller, A. Beckmann, A. Häfner, J. Frey, P. Heffner, M (46. M. Ondrusch). Götz, J. Brunn.

Tore: 1:0 (6.) Kürsat Özen, 2:0 (18.) Sakaria Hamrita, 2:1 (37.) Jonas Aumüller, 2:2 (54.) Jonas Aumüller, 2:3 (55.) Andreas Beckmann, 3:3 (57.) Sakaria Hamrita, 3:4 (69.) Alexander Häfner, 3:5 ( 78.) Jonas Aumüller. Besondere Vorkommnisse: Nach zwei Roten Karten in der Schlussphase der Partie und weiterer Unruhe auf dem Platz brach der Schiedsrichter die Begegnung zwei Minuten vor dem Ende ab. – Schiedsrichter: Joscha Link (Lehrensteinfeld).

SpG Waldhausen/Laudenberg – Eintracht Walldürn 2:0

Waldhausen/Laudenberg: S. Hüsken, J. Throm, A. Galm (78. T. Emmerich), M.Schell (46. Y. Hrynko), D. Müller (80. D. Schell), N. Schell (57. D. Schellig), D. Grammlich, E. Romano, M. Throm, N. Schnorr, J. Leopold.

Walldürn: S. Trabold, L. Hamberger (46. L. Leiblein), J. Grimm, J. Schmitt (70. S. Ekinci), T. Trabold, M. Schüler (70. B. Beuchert), P. Künzig, P. Leis, B. Feit (86. F. Kaiser), T. Golderer, M. Paffen.

Tore: 1:0 (10.) Josua Leopold, 2:0 (76. Eigentor) Marius Paffen. – Schiedsrichter: Markus Kohler(Windischbuch).

SV Schlierstadt – FC Hettingen 1:0

Schlierstadt: M. Link, B. Kettermann, J. Eberle, M. Linsler, S. Genzwürker, J. Schmidt (58. N. Engels), L. Remmler, K. Kopton (79. D. Böhrer), S. Münch, D. Heimberger ( 90.+1 R. Bartesch), J. Wyroslak (88. L. Baier).

Hettingen: P. Trautmann, D. Dittrich (62. B. Türkyilmaz), M. Wagner, M. Trunk (88. J. Chlaus), D. Götz (67. A. Mesrar), T. Mackert, D. Platanov, T. Schmelcher, M. Steichler, M. Felch, F. Leitz.

Tor: 1:0 (83.) Jaroslaw Wyroslak. – Schiedsrichter: Thomas Berthold (Königheim).

FC Schweinberg – TSV Mudau 0:6

Schweinberg: C. Schäfer, O. Adelmann (77. J. Greß), B. Keim, N. Weidinger (46. J. Adelmann), A. Stang, A. Michel, C. Lecking, K. Steinbach (73. D. Imhof), F. Walter, B. Michel, C. Schmitt.

Mudau: L. Schork, L. Püchner, B. Sigmund, D. Hutter, S. Haber (82. A. Beier), K. Lorenz, M. Beier, J. Scheuermann, N. Sperl, M. Geier (62. F. Hoffmann), C. Hornbach.

Tore: 0:1 (12.) Maurice Beier, 0:2, 0:3 (23./30.) Stefan Haber, 0:4 (48.) Björn. Sigmund, 0:5 (63.) Stefan Haber, 0:6 (84.) Andre Beier. – Schiedsrichter: Reinhold Huth (Schwarzach).

Kreisklasse A

TSV Höpfingen II – SV Hettigenbeuern 3:4

Tore: 1:0 ( 13.) Max Hartwig, 1:1 (16.) Luca Ries, 2:1 (23.) Max Hartwig, 3:1 (43.) Robin Münch, 3:2 (45.) David Mechler, 3:3 (67.) David Palomo, 3:4 (85.) Tim Graner.. – Schiedsrichter: Klaus Henninger (Eubigheim).

FC Bödigheim – SpG Bofsheim/Osterburken II 3:3

Tore: 1:0 (6.) Antonio Pejkovic, 1:1 ( 15. Eigentor) Marius Schäfer, 2.1 (20.) Daniel Mackert, 2:2 (27.) Robin Maier, 3:2 (78.) Lars Neureuther, 3:3 (84.) Jan Steinhauer. – Schiedsrichter: Helmut Hass (Hardheim).

SpG Adelsheim/Oberkessach – SpG Sondolsheim/Rosenberg II 2:3

Tore: 0:1 (12.) Johannes Lauer, 0:2 (32.) Marc Unangst, 1:2 (52.) Matthias Günther. 2:2 (65.) Daniel Hofmann, 2:3 (67.) Daniel Liebl.– Schiedsrichter: Erwin Roth (Mondfeld).

SpG Sennfeld/Roigheim II – SpG Erftal 2:4

Tore: 0:1 (6.) Luis Meszaros, 1:1 (11.) Robin Fahrenbach, 2:1 (20.) Siegfried Meister, 2:2 (73.) Jawad Rahmani, 2:3 (78.) Benjamin Heilig, 2:4 (82., Elfmeter) Benjamin Heilig. – Schiedsrichter: Dominik Fuhrig (Sattelbach).

SV Seckach – Spvgg. Hainstadt II 1:0

Tor: 1:0 (70.) Sven Seitz. – Schiedsrichter: Carsten Reinhart (Tauberbischofsheim).

SV Großeicholzheim – SpG Mudau/Schloßau II 3:1

Tore: 1:0 (7.) Fabian Ziernstein, 2:0 (10.) Joschka Galm, 3:0 (33.) Mathis Müller. – Schiedsrichter: kein Angabe.

Kreisklasse B

SV Buch-Brehmen – VfR Gommersdorf III 5:7

Tore: 1:0 (3.) David Djapa, 1:1 (13.), 1:2 (16.) beide Marcel Leuser, 2:2 (39.) Sebastian Hetzler, 2:3 (41.), 2:4 (44.) beide Marcel Leuser, 2:5 (45.+1) Max Kaiser, 2:6 (47.) Dennis Wolpert, 3:5 (56.) David Rappold, 4:6 (75.) Sebastian Hetzler, 4:7 Marcel Leuser, 5:7 (83.) Dennis Wüst. – Schiedsrichter: Klaus Henninger (Eubigheim).