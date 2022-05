Der TSV Assamstadt hebt noch einmal den Finger

TSV Assamstadt – FV Reichenbuch 3:0

Assamstadt: Deißler, F. Rupp, Hügel, A. Rupp, Geißler, Schaller, Pollak, Ansmann, Münch, Wagner, Langer.

Reichenbuch: Lotze, Utz, Kielmann, Schölch, Bauer, Braun, Roth, Dylla, Heeg, Hiller, Weber.

Tore: 1:0 (15.) Max Münch, 2:0 (36.) Jannis Geißler, 3:0 (65.) Jonas Wagner. – Schiedsrichter: Adrian Bartoschek. – Zuschauer: 156.

Nach einem ausgeglichenen Beginn erzielte der TSV nach einem schönen Spielzug über die linke Seite nach einer tollen Flanke von Jannis Geißler durch einen Volleyschuss durch Max Münch das 1:0. In der 21. Minute hatte Max Münch aus gleicher Position die Chance, auf 2:0 zu erhöhen, verzog jedoch knapp. In der 36. Minute erhöhte Jannis Geißler nach guter Einzelleistung durch einen Lupfer über den Torwart zum 2:0-Halbzeitstand. Kurz nach der Pause hatte Jonas Wagner das 3:0 auf dem Fuß, scheiterte aber am Torwart der Gäste. In der 65. Minute erhöhte Jonas Wagner nach einem Abwehrfehler der Gäste auf 3:0. Der TSV Assamstadt zeigte in dem jederzeit fairen Spiel eine engagierte und kämpferisch starke Leistung und hat verdient gewonnen, zumal die Gäste keine konkrete Torchance hatten.

FSV Waldbrunn – FV Elztal 0:2

Waldbrunn: Haas, Eppler (64. Guckenhan), Weiß, Losing (84. Schuh), Frank, Veith, Kwasniok, Baumbusch, Wagner, Kappes (77. Kaiser), Schulz.

Elztal: Jakob, Fischer, Luckey, Brada, F. Kaiser, Kuhn, Helm (59. Schumacher), Mathes, Holzschuh, Wölfer (79. Ellwanger), M. Kaiser.

Tore: 0:1 (47.) Yannick Fischer, 0:2 (49.) Steven Wölfer. – Schiedsrichter: Kevin Solert.

SV Wagenschwend – FC Schloßau 2:2

Wagenschwend: Deter, Allgaier, Berberich, Schork (69. Schmitt), Jakob, Link, Noe (46. Schäfer), Brenneis, Merz, Plakinger, Grimm (43. Schmitt).

Schloßau: Münch, Mechler, Prokisch, Schnorr (77. Gornik), Brech (68. Böhm), Benig, Proksch, Scheuermann, Kamaso, Link, Blumenschein.

Tore: 0:1 (1.) Patrick Benig, 1:1 (62.) Torben Brenneis, 1:2 (68.) Thomas Scheuermann, 2:2 (72.) Sven Berberich. – Schiedsrichter: Sarah Fahrer.