Der Spielertrainer rettet den Punkt

FC Grünsfeld – TSV Höpfingen 1:1

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Grünsfeld: Stephan, T. Dürr, D. Dürr, Wagner, Scherer, Schreck, Gerberich, Häusler, Schmidt.

Höpfingen: Stöckel, Kuhn, Hering, Nohe, Ballas, Knörzer, Heinrich, Fahrenkopf, Johnson, Dahlhues, Streun.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Tore: 0:1 (75., Foulelfmeter) Balles, 1:1 (88.) Gerberich. – Schiedsrichter: Johannes Oeldorf. – Zuschauer: 150.

In der ersten Hälfte sahen die Zuschauer eine Begegnung mit wenig Torgelegenheiten. Das Geschehen spielte sich zum Großteil im Mittelfeld ab.

Die erste Gelegenheit hatten die Gäste aus Höpfingen. Der Ball wurde allerdings nicht im Tor untergebracht. Mitte des ersten Durchgangs kam der FC besser in Spiel und erspielte sich einige Aktionen, welche allesamt nicht im Tor untergebracht wurden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Nach dem Seitenwechsel war der FC Grünsfeld die aktivere Mannschaft und hatte Chancen wie am Fließband. Die Möglichkeiten wurden vom Gästekeeper pariert. Höpfingen ging dann durch einen Foulelfmeter in Führung. Der FC kämpfte weiter und hatte immer wieder die Gelegenheit, durch klare Chancen in Führung zu gehen. Den verdienten Ausgleich erzielte Spielertrainer Dominik Gerberich. Grünsfeld hatte noch weitere Möglichkeiten, das Spiel doch noch für sich zu entscheiden, doch es blieb beim Unentschieden.