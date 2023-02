Der Schiedsrichter-Mangel bleibt das größte Problem

Beim Rückrunden-Staffeltag des Fußballkreises Buchen im Sportheim in Götzingen erinnerte Kreisvorsitzender Horst Saling an eine reibungslos verlaufene Hinrunde, bei der es erfreulich wenige Spielausfälle gab.

In seinem detaillierten Rückblick auf dem bisherigen Saisonverlauf zeigte sich Saling besonders angetan von der weitgehenden Fairness im Spielbetrieb. So habe es im gesamten Bereich des BFV nur 15 Spielabbrüche gegeben, so wenig wie schon seit Jahren nicht mehr. Besonders erfreulich war dabei, dass es im Kreis Buchen überhaupt keine Abbrüche gegeben hat. Als sehr erfreulich bewertete Saling den Fair Play-Report als Nachweis sportlichen Verhaltens, wobei der Kreis Buchen als kleinster Kreis innerhalb des BFV mit den drittmeisten Fällen ein bemerkenswertes Ranking erreichte.

Keine Rote Karte in der B-Klasse

Der stellvertretende Kreisvorsitzende Christian Schmidt erinnerte noch einmal an den bisherigen Verlauf der Saison, die am 19. August gestartet wurde. Über die Vorrunde in der B-Klasse berichtete Staffelleiter Jürgen Weber, der mit Genugtuung vermeldete, dass keine rote Karte gezogen werden musste.

Deutlich weniger positiv fiel dagegen der Bericht von Schiedsrichter-Obmann Thomas Mistele aus. Mit 58 aktiven Referees habe man im Kreis einen absoluten Tiefstand erreicht. Zudem drohe auch noch eine Überalterung. Bei einem Berechnungs-Soll von 106 Schiedsrichtern zeige sich der dramatische Mangel unmissverständlich. Die Besetzung aller Spiele mit einem Unparteiischen war nur durch die Verlegung von Partien innerhalb eines spieltages sowie Aushilfen aus Nachbarkreisen möglich. Ein kleiner Lichtblick ergebe sich dadurch, dass ein Neulingskurs mit 11 Teilnehmern angelaufen ist. Es bleibe zu hoffen, dass möglichst alle auch „bei der Stange“ bleiben werden.

Erfreuliches wusste Sportrichter Andreas Wörner zu vermelden, da mit 31 Fällen die Zahl der Sportgerichtsverfahren doch rückläufig war. Ganz besonders wies Wörner die Vereinsvertreter darauf hin, dass Einsprüche und Stellungnahmen nur bei fristgerechter Abgabe und ausschließlich über „DFBnet-Postfach“ rechtswirksam werden.

Wichtige Informationen zur organisatorischen Abwicklung der weiteren Runde gab Christian Schmidt bekannt. Letzter Spieltag im Kreis Buchen wird am letzten Mai-Wochenende sein (Pfingsten). Anschließend folgen noch wie üblich die Relegationspartien.

Bewerbungen für Relegationen

Außer um organisatorische Fragen wurden auch noch Themen wie Terminprobleme bei Spielverlegungen und Nachholspielen wegen SR-Mangel sowie Auswechselregelungen und Wechselfristen für Spieler angesprochen. Weiter standen zur Diskussion Aufstiegs- und Abstiegsregelung sowie Staffelstärken, das Termin-Tableau für die Relegationsspiele sowie die SR-Besetzung von Freundschaftsspielen. Vereine, die sich für die Austragung von Relegationsspielen interessieren, sollen sich frühzeitig bewerben.

Über Details hinsichtlich der Ausspielung des Kreispokals um den Rothaus-Cup 2022/23 informierte Dieter Dietrich.

Über Möglichkeiten der Qualifizierung und Fortbildung, ganz besonders im Kinder- und Jugendbereich (Ausbildungs-Strukturreform= gab Uwe Todtenhaupt Aufschluss. Er sprach die Änderungen und Möglichkeiten hinsichtlich des Zertifikate- und Lizenz-Systems an und appellierte, die gebotenen Möglichkeiten unbedingt zu nutzen. Die von ihm angeregte Installation eines „Qualifizierungs-Stammtisches“ wurde positiv bewertet und soll umgesetzt werden.

Horst Saling hatte dann noch ein ganzes Paket an Infos aus Verband und Kreis für die Vereine parat. Da ging es um Abschaffung der Kreiskassen und Übernahme durch den BFV sowie die breitere Nutzung der „Lob- und Tadel-Box“ oder der „Fair Play-Auszeichnungen“ des BFV für Mannschaften oder Einzelsportler. Auch Sicherheitsmaßnahmen auf dem Sportplatz, Gestellung von Platzordner-Obmännern oder Schiedsrichter-Maßnahmen nach dem 3-Stufen-Plan wurden angesprochen und erörtert.

Und nicht zuletzt standen auch Ehrungen auf der Tagesordnung. Da ging es einmal um die Würdigung des Ehrenamtes. Mit Informationen zu Laufbahn und Engagement um den Fußball überreichte Horst Saling die BFV-Verbands-Ehrennadel in Silber an Patricia Jakob (FC Donebach) und Timo Noe (FV Laudenberg) sowie in Bronze an Christoph Walter (SV Hettigenbeuern), Andreas Wörner (VfB Altheim), Regina Reimold-Fischer (SV Waldhausen), Jörg Pfeil (TSV Buchen) und Christian Schmidt (Spvgg Hainstadt).

Förderpreis für Jugendleiter

Eine weitere Ehrung erfolgte durch Christoph Walter im Rahmen der DFB-Initiative „Aktion Ehrenamt“, bei der zum 6. Male ein Förderpreis speziell für Jugendleiter ausgeschrieben war. Er konnte für 2022 zwei attraktive Auszeichnungen für den Fußballkreis Buchen vermelden und lukrative Ehrenamts-Förderpreise der Aktion „Fußballhelden – junges Ehrenamt“ überreichen an Tim Hauk vom TSV Höpfingen und Jana Grimm vom TSV Buchen, die als Kreissiegerin zu einer fünftägigen Fußball-Bildungsreise nach Spanien eingeladen wird.

Abschließend gab es vom Vorsitzenden Horst Saling noch einige Anmerkungen und Terminhinweise verbunden mit dem Aufruf, geplante Sportfeste unbedingt rechtzeitig anzumelden. jm