Der Matchplan des Trainers ging auf

FSV Hollenbach – 1. Göppinger SV 2:0

Hollenbach: Hörner, Schülke, Minder (79. Specht), Kleinschrodt, Scherer, Kurz (60. Krieger), Jonas Limbach, Schiek, Uhl, Nzuzi (84. Rohmer), Schmelzle (73. Hahn).

Göppingen: Schleicher, Loser (68. Ziesche), Tunjic, Schramm (45. Mutlu), Steinbrenner (77. Profis), Schraml, Leonhard, Brück, Inan, (46. Lekaj), Milisic, Schumann.

Tore: 1:0 (2.) Benjamin Kurz 2:0 (67.) Noah Krieger. – Schiedsrichter: Michael Zeiher. – Zuschauer: 420.

Es war ein immens wichtiger Sieg für den FSV Hollenbach. Das 2:0 gegen den 1. Göppinger SV am Samstag war unter dem Strich auch verdient. „Wir haben uns für den Aufwand, den wir betreiben, belohnt“, sagte Trainer Dirk Prediger. „Es war der Plan heute, auf die zweiten Bälle zu gehen und deren Spielmacher rauszunehmen.“ Beides ging auf. Göppingen ließ sich zu Beginn etwas überraschen und kam auch mit den Platzverhältnissen nicht zurecht. „Es waren mehrere Probleme heute“, meinte Gästetrainer Gianni Covelli.

Hollenbach startete mit viel Tempo, lief früh an und machte Druck. Göppingen fand kein Mittel dagegen und wackelte in der Defensive. Schon in der ersten Minute gelang Benjamin Kurz dann auch der Führungstreffer. Bei einem harmlosen Pass in den Strafraum schlug ein Göppinger über den Ball, Lorenz Minder schaltete schnell, legte quer auf Kurz und dieser musste nur noch einschieben.

Druck hochgehalten

Der FSV hielt den Druck auch danach hoch. Lorenz Minder schoss in der 13. Minute knapp am kurzen Pfosten vorbei. Ein Kopfball von Michael Kleinschrodt landete direkt in den Armen von Torhüter Schleicher. Es hätte das 2:0 sein können, ja müssen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Göppinger noch keine gefährliche Offensivaktion zu verzeichnen. Hollenbach war dagegen immer wieder gefährlich, belohnte sich aber nicht mit dem zweiten Tor. Nun kamen die Gäste langsam besser in die Partie und Mirhan Inan war in der 37. Minute zu überrascht, um überlegt abschließen zu können.

Auch nach der Pause gab Hollenbach den ersten Schuss in Richtung Tor ab. Kleinschrodt zielte zu ungenau. In der 50. Minute stand dann Mijo Tunjic frei, brachte aber keinen Druck hinter seinen Kopfball. Göppingen war in der zweiten Hälfte zwar etwas präsenter, doch klare Torchancen blieben aus.

Der FSV stand defensiv stabil, machte kaum Fehler. Auch wenn es eine Phase gab, in der wenig Ruhe im Spiel war. In der 67. Minute schien eine Situation dann eigentlich schon geklärt zu sein, da der kurz zuvor eingewechselte Noah Krieger abgedrängt wurde. Doch er brachte den Ball aus spitzem Winkel aufs Tor und irgendwie rutschte er durch zum 2:0.

„Der Sieg war verdient“, sagte Manager Karl-Heinz Sprügel. „Wir hatten auch Glück, dass die Fehler gemacht haben und wir nicht. Kampf und Einsatz haben gestimmt.“ Er hob Arne Schülke, Lorenz Minder und auch Marco Specht hervor. „Ansonsten sind wir jetzt einfach glücklich. Was mir etwas Sorgen macht, ist die Verletzung von Boris Nzuzi. Es sieht nach den Bändern aus, der Knöchel war ziemlich dick“, meinte Sprügel.