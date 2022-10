„Der Klassenerhalt bleibt das Ziel Nummer eins“

Eintracht Walldürn – SpG Rippberg-Wettersdorf/Glashofen 3:0

Walldürn: Kerec, Paffen, Fach (13. Trabold), Marvin Fritsch, Grullini (85. Leiblein), Haun, Kreis, Künzig, Leis (88. Beuchert), Schüler, Janis Fritsch.

Rippberg-Wettersdorf/Glashofen: Berndt, Nayir (65. Müller), Wacker (46. Dutkiewicz), Weinlein (55. Tino Sauer), Ballweg (46. Berberich), Bodirsky, Horn, Kern, Klim, Christoph Sauer, Seischab.

Tore: 1:0 Trabold (18.), 2:0 Leis (28.), 3:0 Janis Fritsch (74., Foulelfmeter). – Schiedsrichter: Jürgen Heudorf (Großrinderfeld). – Zuschauer: rund 200.

Als Schiedsrichter Jürgen Heudorf aus Großrinderfeld die Begegnung zwischen der Eintracht Walldürn und der SpG Rippberg-Wettersdorf/Glashofen abpfiff, stellten sich die Akteure der Gastgeber sogleich zu einem Kreis zusammen, ein Anhänger reichte eine große Eintracht-Fahne und los ging die Party. „Derbysieger, Derbysieger, hey, hey“ schallte es über das Sportgelände. Walldürn hatte soeben das Nachbarschaftsduell gegen Rippberg-Wettersdorf/Glashofen mit 3:0 für sich entschieden. Es war das erste Derby in dieser Konstellation, denn seit dem Zusammenschluss des SV Rippberg mit Wettersdorf/Glashofen im Jahr 2017 fand kein Pflichtspiel zwischen den beiden Mannschaften statt.

Und diese Partie machte einem Derby alle Ehre: Es ging rustikal zur Sache, gerade im zweiten Durchgang war der Spielfluss oft durch Fouls unterbrochen. Von Anfang an hatte die Eintracht das Duell im Griff. Der kurz zuvor eingewechselte Tim Trabold war es, der ein schönes Zuspiel mit dem Außenrist zur 1:0-Führung ins Tor drehte (18.). Schön kombiniert war auch das 2:0: Einen Diagonalpass auf die rechte Außenbahn bekam anschließend Pascal Leis vor die Füße, der frei stehend aus gut 20 Metern abzog (28.).

Biss hat gefehlt

„Unser Plan war es, erst einmal die Null zu halten. Dann wurden wir mit dem 1:0 überrascht, und ich hab das Kommando gegeben, zu pressen“, sagte Florian Gärtner, Spielertrainer der SpG Rippberg-Wettersdorf/Glashofen, der aufgrund einer Bänderverletzung derzeit pausieren muss, nach dem Spiel. „Uns hat heute der Biss gefehlt“, fasste er treffend zusammen. Kurz vor dem 3:0, das die Eintracht über einen Foulelfmeter erzielte, bei dem Pascal Leis regelwidrig von Dominik Klim von den Füßen geholt wurde, hätte die Spielgemeinschaft fast den Anschlusstreffer erzielt: Ein Kopfball knallte an die Latte und zurück in den Strafraum. Walldürn brachte den Ball irgendwie aus der Gefahrenzone.

„Jeder unserer Fehler wird in dieser Saison eiskalt ausgenutzt“, machte der Coach des Aufsteigers deutlich. Unmöglich sei der Klassenerhalt laut Gärtner zwar nicht, „aber es wird nicht einfach“. Dafür muss die Spielgemeinschaft vor allem an ihren Torchancen arbeiten. „Wir schießen zu wenig Tore“, konstatierte Gärtner. Zudem fehlt derzeit Torjäger Lukas Breunig.

Gegen den Abstieg spielt auch die Eintracht Walldürn. Durch die drei Punkte im Derby kletterten die Wallfahrtsstädter zwar auf den zwölften Tabellenplatz, der Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz beträgt jedoch nur drei Punkte. „Der Klassenerhalt bleibt das Ziel Nummer eins“, betonte Fußballabteilungsleiter Danijel Kerec. Wenn am Ende der Saison eine bessere Platzierung heraus springe, sei das umso besser, sind sich Kerec und das Trainerduo Janis Fritsch und Alexander Kuhn einig. Nach dem Derby hatte das Team zwar „Feiererlaubnis“, ab der neuen Woche will man sich dann auf die kommenden Aufgaben fokussieren. Denn bereits am Freitag geht es für Walldürn gegen Schlusslicht Gommersdorf II um wichtige Punkte.