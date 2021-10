Der FV Lauda lässt in Neunkirchen überraschend Federn

VfR Uissigheim – Reichenbuch 4:1

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Uissigheim: M. Diehm, R. Diehm, Lemnitz (89. Winkler), Rüttling, Schmitt (70. Schipper), Sladek, Horn (76. Faulhaber), Duschek (45. Göbel), Martin, Morawietz, Walz.

Der FC Grünsfeld (rote Trikots) holte in Assamstadt alle drei Punkte. © Herrmann

Reichenbuch: Strein, Gimber, Utz, Bachmann, Eiermann (46. Schölch), Kielmann (75. Braun), Bauer, Dylla, Donau (70. Hiller, 86. Heeg), Winter, Weber.

Tore: 1:0 (44.) Daniel Horn, 1:1 (57.) Arne Kielmann, 2:1 (59.) Yannick Schmitt, 3:1 (74.) Daniel Horn, 4:1 (90) Matthias Schipper . – Schiedsrichter: Daniel Schäfer (Mudau). – Zuschauer: 130.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Aus einer gesicherten Abwehr heraus versuchten beide Teams, das Spiel nach vorne zu gestalten, doch zu unkontrolliert waren die Aktion, so dass sich das Geschehne weitgehend im Mittelfeld abspielte. Das änderte sich in der 18. Minute, als gleich zwei VfR-Spieler die Möglichkeit zur Führung aus kurzer Distanz nicht nutzten. Nach dem dritten Eckball in Folge verhinderte M. Diehm die Gästeführung mit einer ‚Glanztat. Reichenbuch kam nun besser in die Partie und erspielte sich Feldvorteile. Aber meistens kommt es anders als man denkt, denn in der 44. Minute bereinigen die Gäste die Gefahr nach einer Ecke nicht und Daniel Horn war der Schütze zur Führung. Nach der Pause ging es gleich munter weiter: Der VfR vergab eine dicke Möglichkeit. Ab der 54. Minute waren die Gäste spielbestimmen. In der 57. Minute glich Arne Kielmann verdient aus. Doch dieser Ausgleich hatte nur zwei Minuten lang Bestand, denn Yannick Schmitt brachte den VfR wieder in Führung. In der 63. Minute rettete der Pfosten des VfR-Tores den erneuten Gleichstand. In der 74. Minute überlistete Daniel Horn den weit vor seinem Tor stehende Felix Strein mit dem Tor zum 3:1. Die Gäste versuchten noch einmal alles, doch fehlte bei ihren Aktionen das nötige Glück. Den Schlusspunkt setzte das VfR zum 4:1 durch Matthias Schipper.

TSV Assamstadt – FC Grünsfeld 1:3

Assamstadt: M. Rupp (84. Deissler), Jäger, F. Rupp, Rumm, Geißler (85. Stetel), Tremmel (85. Schaller), Ansmann, Münch, Wagner (70. Hügel), Langer, Ostertag.

Grünsfeld: Stephan, Dürr, Konrad, Wagner, Müller, Seubert, Schreck (75. Scherer), Engert, Gerberich, R. Schmidt, K. Schmidt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Tore: 0:1 (11.) Dominik Schreck, 0:2 (31.) Lukas Müller, 0:3 (75.) Sebastian Scherer, 1:3 (90.+3) Chris Schaller. – Schiedsrichter: Alessio Remili (Karlsruhe). – Zuschauer: 250.

Grünsfeld begann druckvoll und ging nach einem Eckball durch Dominik Schreck in Führung. In der 16. Minute hatte der TSV eine Chance durch Jonas Wagner, welche durch den Gästetorhüter verhindert wurde. Die Gäste erhöhten in der 31. Minute durch Lukas Müller nach einer Flanke von rechts auf 2:0 und hatten nach einem Abwehrfehler die Möglichkeit zum 3:0. Kurz vor der Pause hatte der TSV durch Andreas Langer und Jonas Wagner nochmals zwei Chancen zu verkürzen. Insgesamt waren die Gäste in der ersten Hälfte aggressiver und hatten einen besseren Spielaufbau als die Heimelf, so dass die Führung verdient war. Nach der Pause gestaltete der TSV die Partie ausgeglichener und hatte in der 56. Minute durch Jonas Wagner die Chance zum 1:2. Dieser verzog jedoch. In der 75. Minute erhöhte der kurz zuvor eingewechselte Sebastian Scherer zum 3:0 für die Gäste. In der 93. Minute wurde der Gästetorhüter doch noch überwunden, und Chris Schaller erzielte den Endstand.

FC Hundheim/Steinbach – TSV Rosenberg 0:1

Hundheim/Steinbach: Brugger, C. Münkel, Bischof, Dick, Trunk (75. Fischer), Baumann, J. Münkel, Götz, A. Münkel (46. Völk), Bundschuh, Hilgner.

Rosenberg: Talic, Mai, Grant, Wild, Leis, Volk, Galm, Weiß, l Breitinger, Bujak, Walz.

Tore: 0:1 (23.) Paul Galm. – Schiedsrichter: Tim Diepold (Ketsch). – Zuschauer: 120.

Die Abtastphase dauerte 20 Minuten, bevor die Gäste dann etwas mehr vom Spiel hatten. Gleich die erste gelungene Aktion bescherte der Breitinger-Elf auch gleich die Führung. Nach einem guten Zusammenspiel über links hatte Paul Galm keine Mühe, den Ball nach präzisem Zuspiel aus kurzer Entfernung zum 1:0 einzulochen. Nach etwa 30 Minuten wurde die Heimelf dann stärker und belagerte phasenweise regelrecht die gegnerische Spielhälfte. Doch die Abschlüsse von Marcel Hilgner und Manuel Baumann wurden entweder abgeblockt oder verfehlten das Tor. Nach einem guten Spielzug über die linke Außenbahn wurde Christoph Dick schön freigespielt, doch Gästekeeper Semijel Talic hatte mit dem 18-Meter-Schuss keine große Mühe. Auf der anderen Seite war der FC-Torhüter Marc Brugger bei einem strammen Schuss aus zehn Metern gut aufgelegt und parierte glänzend (55.). Anschließend übernahmen die Gastgeber mehr und mehr die Initiative und spielten druckvoll nach vorne. Der in der Pause eingewechselte Kevin Völk wurde in der 57. Minute in letzter Sekunde in aussichtsreicher Einschussposition in der Box vom Ball getrennt. Dann wieder ein erfolgsversprechender Angriff über links, doch Kevin Völk verwertete das Zuspiel von Christoph Dick nicht (70.). Insgesamt hatte die Heimelf an diesem Tag das Visier nicht richtig eingestellt, denn weitere Schüsse von Rene Bundschuh, Kevin Völk und Marcel Hilgner aus aussichtsreichen Positionen wurden über die Querlatte gedonnert. In den Schlussminuten hatten die Gäste noch durch Dominik Weiß noch die große Chance zum 2:0, wurde aber durch Hilgner noch abgelaufen.

TSV Oberwittstadt – FV Elztal 2:0

Oberwittstadt: Hügel, N. Walz, Fackelmann, Zimmermann (63. Reuther), Kolbeck, Rolfes, Reinhardt, Essig (77. Kern), Rüttenauer (80. Günther), Ruhnke (63. Hornung), Kutirov.

Elztal: Binning, Fischer, Koch (74. Schumacher), Brada, Kaiser, Helm, Mathes (35. Lang, 90. Ellwanger), Holzschuh, Wölfer, Kaiser, Luckey.

Tore: 1:0 (72.) Hornung, 2:0 (75.) Kutirov. – Schiedsrichter: Adem Muliqi (Ilvesheim). – Zuschauer: 150.

Fußballerische Magerkost war in der ersten Spielhälfte angesagt, wobei die Gäste noch die besseren Möglichkeiten zu verzeichnen hatten. Die beste Chance hatte Gästespieler Mathes in der 28. Minute, jedoch war TSV-Keeper Hügel zur Stelle. Im zweiten Spielabschnitt legte der TSV eine ordentliche Schippe drauf und erspielte sich nun auch einige gute Einschussmöglichkeiten. Die beste Möglichkeit hatte Essig, der in der 54. Minute alleine auf das Gästetor zulief und erst im letzten Moment gestoppt wurde. In der 72. Minute war es dann soweit. Nach Freistoßflanke von Essig stand Marc Hornung am langen Pfosten goldrichtig. Sein gekonnter Seitfallzieher schlug unhaltbar im Gästegehäuse zur 1:0-Führung ein. Nur drei Minuten später legte der TSV nach. Nach einem Eckball kam der Ball zu Nicola Kutirov. Dieser nahm das Spielgerät direkt auf und drosch den Ball in den rechten oberen Torwinkel zur vielumjubelten 2:0-Führung. Auch im weiteren Spielverlauf war nun der TSV Herr im Hause und kontrollierte das Spielgeschehen. Weitere Einschussmöglichkeiten blieben ungenutzt.

Waldbrunn – SV Königshofen 1:2

Waldbrunn: Haas, Dennis Schulz (78. Losing), Vogel, Braun (70. Frank), Sen, Cugali, Kwasniok, Baumbusch, Wagner, Dominic Schulz, Veith.

Königshofen: Hönig, Karim, Henning, Arias, Tiefenbach, Carrapato, Vierneisel (89. Beirich), Knab (92. Ghirmay), Michelbach, Rathmann (92. Müller).

Tore: 0:1 (38.) Rathmann, 1:1 (52.) Sen, 1:2 (61.) Arias. – Schiedsrichter: Rouven Ettner (Walldorf). – Zuschauer: 70.

Einen glücklichen Sieg verbuchten die Gäste im Hohen Odenwald für sich. Königshofen begann stark und war in den ersten 15 Minuten auch die bessere Mannschaft. Aber schon in der ersten Hälfte hatte Waldbrunn die besseren Torchancen. In der 17. Minute verzog Schulz knapp, danach hatten auch Wagner und Vogel sehr aussichtsreiche Möglichkeiten. In der 38. Minute ging der Gast dann aus spitzem Winkel durch Rathmann in Führung. In der zweiten Hälfte machte der Gastgeber noch mehr Druck. Schon in der 46. Minute hätte der Ausgleich fallen müssen, doch Wagner traf aus zwei Meter nur die Unterkante der Latte. Der verdiente Ausgleich dann in der 52. Minute durch Sen nach einer schönen Einzelleistung. Im Gegenzug hätte Rathmann fast die erneute Führung der Gäste erzielt. Der FSV drängte nun auf den Führungstreffer, nutzte aber weitere hochkarätige Chancen nicht. In der 61. Minute war es dann Arias, der eine Unachtsamkeit in der FSV-Deckung zum 2:1 für die Gäste nutzte. Trotz weiterem Druck gelang es dem FSV nicht mehr, wenigstens einen Punkt zu retten.

SV Neunkirchen – FV Lauda 2:2

Neunkirchen: Haas, M. Knörzer (79. Nagel), Dim, Agac F. Knörzer, Homoki, Eiermann, Hader, Stoitzner (84. Müller), Ihrig, Thal (84. Brauch)

Lauda: Liebenstein, Neckermann, Fading, Mohr (85. Gerstner), S. Fell (81. Faber), Jurjevic, Czeczatka, Neudecker, Schädle, Kubsky, Röckert

Tore: 1:0 Thal (43.), 2:0 M. Knörzer (63.), 2:1 Jurjevic (75./FE), 2:2 Schädle (76.) – Schiedsrichter: Antonio Harant Cortes – Zuschauer: 180

Vom Start weg versuchten beide Teams, mit kontrolliertem Spiel zu agieren und ließen den Ball gut laufen. Der SV Neunkirchen war dann besser im Spiel und näherte sich dem gegnerischen Tor immer mehr an. Das Spiel war auf gutem Landesliaga-Niveau. Der Gast kam dann besser auf, aber die SVN-Defensive war zu jeder Zeit Herr der Lage. In der 43. Minute machte Thal nach punktgenauer Hereingabe von Ihrig 1:0-Pausenführung. In der zweiten Hälfte knüpften beide Teams sofort wieder an das flotte Spiel aus Hälfte eins an. Den Gästen gelang es jetzt mehr und mehr, das Geschehen in die Hälfte des SVN zu verlagern, die Defensive um Kapitän Knörzer stand aber gut. Mit der ersten guten Offensivaktion der zweiten Hälfte erhöhte der SVN auf 2:0. Nachdem Ihrig noch an der Latte scheiterte, konnte Michi Knörzer den Ball nach zu kurzem Abwehrversuch mit einem platzierten Schuss im Gästetor unterbringen (63.). Lauda bekam in der 75. Minute einen Elfmeter zugesprochen und Jurjevic ließ sich diese Chance nicht nehmen und verkürzte auf 1:2. Nur eine Zeigerumdrehung später klärte Neunkirchen nicht entschlossen und Schädle erzielte mit einem schönen Schlenzer den Ausgleich. In der Schlussphase spielten beide Teams auf Sieg und so blieb die Partei rassig. Neunkirchen hatte zwar auch in der Schlussphase die besseren Möglichkeiten, letztlich blieb es aber bis zum Schluss beim 2:2 und der damit verbundenen Punkteteilung. Für die Gäste war es ein schmeichelhafter Punktgewinn.

SV Nassig – FV Mosbach 0:6

Nassig: Floder, Baumann A., Henninger, Hörner (60. Rohde), Dürr, Emrich, Dworschak (45. Baumann), Budde, Sock (80. Scheurich), Stobbies, J. Kunkel.

Mosbach: Bittig, Ebeert, Kief, Frey, Müller (80. Feinzl), Fertig, Karling, Martin (60. Karic), Stadler, Heizmann( 72. Kaplan), Mohr

Tore: 0:1 (18.) Fertig; 0:2 (30.) Müller; 0:3 (55.) Müller, 0:4 (65.) Mohr, 0:5 (68.) Martin, 0:6 (83.) Kerling. – Schiedsrichter: Adrian Bartoschek (Sandhausen). – Zuschauer: 120

Der FV Mosbach spielte eine starke erste Hälfte. Die Gäste attackierten die Heimmannschaft schon in deren eigenen Hälfte und zwangen sie dadurch zu ungenauen Passspiel in der Vorwärtsbewegung. Das nutzte der FV auch sofort und gingen in der 18. Minute nach einem schönem Querpass im Fünfmeterraum durch Fertig in Führung. Zwölf Minuten später blieb Flöder Sieger im Eins gegen Eins. Nach dem darauf folgenden Eckball erhöhte aber Müller auf 2:0. Bis zum Pausenpfiff glänzte Flöder zweimal gegen die Mosbacher Stürmer. In den zweiten 45 Minuten dasselbe Bild: Mosbach war klar überlegen. Folgerichtig fielen dann noch vier Tore durch Müller, Mohr, Martin und Kerling.

FC Schloßau – SVV Wertheim 3:1

Schloßau: Keller, Link (61. Blumenschein), Mechler, Friedrich, Proksch, Stuhl, Schäfer, Brech, Benig, Gornik, Scheuermann (76. Galm).

Lauda: Gonovski, Michel (74. Anhölcher), Ciarkaoglu Can, Schulz, Eshani, Herbach (87. Jörg), Hensel, Cirakoglu Orkan, Helfenstein, Jesser, Greulich.

Tore: 0:1 (55.) Elshani, 1:1 (67.) Schäfer, 2:1 (72.) Scheuermann, 3:1 (83., Eigentor) Hensel. – Schiedsrichterin: Evelyn Holtkamp (Mannheim).

Die ersten 45 Minuten sind schnell berichtet, denn hier sahen die Zuschauer ein mäßiges Landesligaspiel, und Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Mit Beginn der zweiten Hälfte machten die „Blau-Weißen“ mehr Druck auf die Hintermannschaft der Gäste, doch zwingende Chancen waren auch in dieser Phase nicht zu sehen. So kam es wie es kommen musste, denn die „Viktoria“ ging mit dem ersten gefährlichen Angriff durch ihren besten Spieler Eshani in der 55. Minute mit 1:0 in Führung. Jetzt wurden aber auch die Aktionen der Hausherren zwingender, doch es bedurfte eines Foulelfmeters durch Schäfer in der 67. Minute, um das Spiel wieder auszugleichen. Dieser Ausgleich beflügelte fortan die Angriffsbemühungen der Blau-Weißen und nur fünf Minuten später stellte Th. Scheuermann mit einem Distanzschuss die Weichen auf Heimsieg. Jetzt hatten der FC Oberwasser und hielt die Gäste vom eigenen Gehäuse fern. Ein Eigentor bedeutete den endgültige Knockout für Wertheim.