Der Erste empfängt den Zweiten

In der Kreisklasse C des Fußballkreises Tauberbischofsheim kommt es am Sonntag zu einem echten Spitzenspiel, denn der Tabellenführer TuS Großrinderfeld II empfängt mit der SpG Oberlauda/Gerlachsheim II keinen Geringeren als den Tabellenzweiten. Beide Teams haben ihre bisherigen drei Saisonspiele souverän gewonnen und dabei vor allem in der Offensive geglänzt: Die zweite Mannschaft des TuS hat bislang 16 Tore erzielt und die Kombination aus Oberlauda und Gerlachsheim auch schon deren 14. Der Ausgang dieser Partie könnte in der Tat schon aussagekräftige Hinweise für den weiteren Saisonverlauf liefern. Eine Entscheidung in Sachen Aufstieg fällt aber definitiv noch nicht. ptt

