„Der Akku war leer“

Personell buchstäblich auf dem Zahnfleisch Rille kamen die beiden Altkreis-Bezirksligisten SV Wachbach (52) und SGM Weikersheim/Sch./L. (25) am letzten Doppelspieltag daher. Die jeweiligen Ziele Aufstiegsrelegationsplatz und Klassenerhalt sind seitdem nur noch theoretischer Natur. Da kann Tabellenführer Ilshofen II (63) ganz anders reagieren und um den Absturz zu verhindern, kurzerhand Personal von der Oberligamannschaft ausleihen. Dies lässt die Spielordnung zu. Ganz stark spielen Untermünkheim (58) und Bühlerzell (42) auf und sind mit 27 Punkten die besten Teams der Rückrunde.

Mit 25 Punkten ist Wachbach das drittbeste Team der Rückrunde, die Niederlage in Mainhardt war erst die zweite in der zweiten Halbserie. „Der Akku war etwas leer“, sagte Trainer Kaludra nach der Partie. „Wir mussten viele Spieler ersetzen oder angeschlagen ins Rennen schicken. Dann fehlte in den entscheidenden Momenten die körperliche und mentale Frische. Das war ein Stück weit absehbar und ist nicht tragisch.“ Vor dem Neuenstein-Spiel wollen die Wachbacher lediglich ein lockeres Training absolvieren, um am Sonntag in alter Frische das Heimspiel zu gewinnen. „Das wird natürlich nicht einfach, für Neuenstein geht es schließlich um viel“, erklärt der SV-Coach. Felix Weiß, Lukas Schmitt und Achim Feidel können vielleicht wieder auflaufen, der Einsatz von Florian Dörner und Marco Schmieg ist fraglich. Das Restprogramm: Michelfeld (A), SGM Schwäbisch Hall (H).

Matzenbach (3 Punkte, steht als Absteiger fest), Westheim (6, so gut wie abgestiegen) und Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach (7) sind die schlechtesten Teams der Rückrunde. Der Tabellenstand kommt also nicht von ungefähr, sondern hat neben den üblichen Baustellen wie Verletzungen und Personalmangel auch manchmal mit Pech, Glück und fehlender Qualität zu tun. In Bühlerzell gab es für die Rumpf-Elf der SGM nichts zu holen. „Wir sind dorthin ohne sieben Stammspieler gefahren“, erklärt Trainer Joe-Strauß Brix. Mehr erhofft hatte man sich gegen Leukershausen. „Mit Glück wäre ein Unentschieden möglich gewesen. Aber der Sieg für Leukershausen geht in Ordnung. In Gammesfeld wird es in der jetzigen Verfassung sehr schwer, etwas mitzunehmen. Wir haben weiterhin zu viele Ausfälle besonders im Spiel nach vorn. Wir werden alles geben und versuchen, das Bestmögliche rauszuholen.“ Das Restprogramm: Altenmünster/ESV Crailsh. (H), Matzenbach (A), Westheim (H). rst

