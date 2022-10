Der Abstiegskampf droht

Nach drei Niederlagen in Folge wird der Vorsprung des FSV Hollenbach auf die Abstiegsplätze der Oberliga immer kleiner. „Jetzt sind wir da, wo ich nie hinwollte, im Abstiegskampf“, sagt Trainer Martin Kleinschrodt vor dem Heimspiel am Samstag um 15.30 Uhr gegen den 1. CfR Pforzheim. Es ist ein Duell der Tabellennachbarn. Die Hollenbacher stehen momentan mit 17 Punkten auf Rang elf. Mit einem Zähler weniger sind die Pforzheimer Zwölfter. Es stehen nun durchaus richtungsweisende Wochen an. Denn danach geht es gegen Oberachern und Ravensburg weiter. Und damit ist auch die Vorrunde beendet. „Bis dahin wollte ich gerne 23 Punkte“, sagt Kleinschrodt. Ein ambitioniertes Ziel.

Zuletzt fehlte den Hollenbachern in der Offensive die Durchschlagskraft und die sonst so stabile Defensive wackelte. Was aber nicht alleine an der Viererkette liegt, sondern insgesamt war die Kompaktheit nicht vorhanden. „Zum einen sind die Gegner stärker“, sagt Kleinschrodt. „Andererseits sind wir es aber auch nicht gewohnt, zu verlieren.“ Für ihn sei es als Trainer das erste Mal, dass er drei Niederlagen hinnehmen musste. Besonders bitter war das 2:3 am vergangenen Samstag bei der TSG Backnang, da sie völlig unnötig und vermeidbar war. „Es war uns bewusst, dass wir uns auf so eine Situation einstellen müssen“, sagt Kleinschrodt. Das Problem ist ja nicht, dass der FSV zuletzt schlechte Leistungen gezeigt hätte. Gerade in Backnang waren die Hollenbacher über weite Strecken das bessere Team, leistete sich aber zu viele Fehler. In Nöttingen unterlag der FSV durch ein spätes Gegentor und gegen Bissingen gestalteten die Hohenloher das Spiel lange offen, um durch eigene Fehler die Niederlage einzuleiten. Das soll sich nun zu Hause gegen Pforzheim wieder ändern. „Wir müssen auch mal wieder zu Null spielen“, sagt Kleinschrodt. Schon 23 Gegentore hat der FSV kassiert. Im Ligaverbleib ein durchschnittlicher Wert.

Die Pforzheimer weisen ganz ähnliche Wette auf und haben auch einen Sieg weniger auf dem Konto. Mit Konstantinos Markopoulos hat der CfR aber auch einen Torjäger in seinen Reihen, auf den es aufzupassen gilt. Acht Tore hat er bereits erzielt. Und der Gegner kommt ausgeruht, da im Pforzheimer Stadion unter der Woche ein U19-Länderspiel stattfand, wurde die Partie gegen den ATSV Mutschelbach verschoben.