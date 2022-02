Dennis Herrmann und Tobias Würzberger als Gespann

Nachdem Thorsten Lehnert über drei Jahre als Trainer tätig war und er aus familiären Gründen kürzertreten möchte, ist der 1. FC Umpfertal erfreut, ein neues Trainergespann präsentieren zu dürfen.

Höherklassig aktiv gewesen

Der Gommersdorfer Dennis Herrmann, mit seiner Verbands- und Landesligaerfahrung, wird als Spielertrainer der ersten Mannschaft bereichern. Sein ebenfalls spielender Co-Trainer Tobias Würzberger, der bereits im Winter als Spieler vom Ligarivalen TSV Unterschüpf zum 1. FC Umpfertal wechselte, wird ihm tatkräftig zur Seite stehen.

Der Verein kommentierte diese Lösung als eine „1a-Lösung für die Mannschaft“ und ist sich sicher, dass sie von der Erfahrung der Coaches noch viel lernen können.

Drei gute Jahre

Zudem blickt der Verein dankbar auf die vergangenen drei Jahre zurück, in denen Thorsten Lehnert in einer nicht so einfachen Zeit während Corona zur Verfügung gestanden habe. Eine weitere gute Nachricht sei, dass Steven Becker, der Trainer der zweiten Mannschaft, um ein weiteres Jahr verlängert hat.

„Auch hier sind wir sehr positiv für die Zukunft gestimmt, da unsere zweite Mannschaft noch viel Potenzial hat und ein sehr junges Team ist“, heißt es von Vereinsseite des 1. FC Umpfertal. pm