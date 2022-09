Den ersten Platz im Blick

Noch teilt sich die SpG Hochhausen/Impfingen II/Tauberbischofsheim III den ersten Tabellenplatz mit Türkgücü Wertheim II. Doch die Wertheimer sind am kommenden Wochenende spielfrei, was bedeutet, dass sich die SpG die alleinige Tabellenführung sichern kann. Dazu muss ein Auswärtssieg gegen die SpG Gerchsheim II/Unteraltertheim her. Eine lösbare Aufgabe, bedenkt man, dass die Gäste noch kein Spiel verloren haben, die Gastgeber indes zwei Siege und zwei Niederlagen verbuchen.

Schaut man an das andere Ende der Tabelle stehen weiterhin null Punkte beim SV Pülfringen II und dem FC Hundheim-Steinbach II auf der Habenseite. Gegen den TSV Kreuzwertheim II könnte für den FC jedoch der erste Punkt eingeholt werden. nb