Dem VfK glückt die Revanche

VfK Diedesheim – SpG Dittwar/ Tauberbischofsheim 2:0

Dittwar/TBB: Wolz, Berberich, Strobel, Schwarz, Konrad (57. Knüll), Scheuermann (82. Götzinger), Boccagno, Stang, Schneider, Kilian (57. Rudelgaß), Höpfl.

Tore: 1:0 Laureen Lind (10.), 2:0 Noelle Tomse (68.). – Schiedsrichter: Johannes Kolmer (Waldangelloch).

Nachdem die Frauenfußballerinnen der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim das Verbandsliga-Hinspiel gegen den VfK Diedesheim mit 2:0 gewonnen hatten, gelang nun den Gegnerinnen die erfolgreiche Revanche..

Bereits in der fünften Spielminute erzielte der Heimverein das 1:0. Für die Gäste war dies besonders bitter, da das Spielgeschehen in den ersten Minuten eigentlich nur in der Hälfte des VFK Diedesheim stattgefunden hatte. Der Gäste versuchten nun alles, um den Ausgleich zu erzielen, jedoch haperte es am finalen Abschluss.

In der zweiten Hälfte ging es genauso weiter. Die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim drückte nach vorne, aber ein Tor sollte ihr in dieser Partie nicht gelingen. Viele Bälle wurden bereits im Mittelfeld abgefangen. Man konnte sich zwar ein paar gefährliche Aktionen durch Freistöße erarbeiten, allerdings blieben auch diese Möglichkeiten ohne Erfolg.

Den Sieg des Heimvereins stellte dann die beste Torschützin des VFK Diedesheim, Noelle Tomse, sicher. Mit ihrem elften Saisontreffer stellte sich das Ergebnis auf 2:0.

Ihr nächsten Spiel bestreitet die SpG nun am kommenden Sonntag, 16. April, um 17 Uhr in Tauberbischofsheim gegen den VfB Bretten.