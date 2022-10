Defensive hat zunächst Vorrang

Der TSV Oberwittstadt gewann erst ein Heimspiel, Gegner TSV Mudau dagegen schon drei Auswärtspartien. Die Fränkischen Nachrichten fragten Oberwittstadts Trainer Mario Greco nach den Aussichten auf einen zweiten Heimsieg.

Kann es der TSV Oberwittstadt im Heimspiel gegen den TSV Mudau schaffen, nach vier Niederlagen in Folge wieder einmal zu gewinnen?

© Martin Herrmann

Mario Greco: Mit dem TSV Mudau kommt am Wochenende keine einfache Aufgabe auf uns zu. Laut Statistik stellen sie aktuell die beste Offensive in der Landesliga Odenwald. Allerdings stehen sie in der Abwehr nicht ganz so sattelfest, was sich in der Anzahl der Gegentore widerspiegelt. Das wollen wir natürlich nutzen, um die benötigten Punkte einzufahren.

Es fällt auf, dass die letzten drei Punkte in drei Spielen geholt wurden, die alle torlos endeten. Nur drei Mannschaften in der Liga kassierten weniger Gegentore, aber mit nur sieben eigenen Treffern in zehn Spielen ist der TSV das „Tor-Schlusslicht“. Muss die Mannschaft offensiver auftreten?

Greco: Aus der vergangenen Rückrunde der letzten Saison hatten wir einen Schnitt von 3 Gegentore pro Spiel. Das ist natürlich viel zu viel. An diesem Punkt haben wir angesetzt und primär die Defensive stabilisiert. Mit Ausnahme des Spiels gegen den FV Mosbach ist uns das ganz gut gelungen. Demzufolge ist es offensichtlich, dass hier die Offensive erst einmal darunter leidet.

Der TSV Mudau triift in der Liga im Schnitt in jedem Spiel drei- bis viermal ins gegnerische Tor. Wäre es dann vielleicht klüger, voll auf die stabile Defensive zu setzen und wieder mit einem torlosen Remis zufrieden zu sein?

Greco: Mit welchem Matchplan wir das kommende Spiel am Wochenende angehen werden, steht heute noch nicht fest. Allerdings wollen wir natürlich nicht ins offene Messer laufen.

Stehen am Sonntag alle wichtigen Spieler im Kader zur Verfügung?

Greco: Leider nein. Wir haben noch zwei verletzte Spieler, die noch einige Zeit ausfallen werden. Darüber hinaus kommen noch einige angeschlagene Spieler hinzu. Die Vergangenheit und auch die Erfahrung haben jeweils gezeigt, dass wir über die ganze Runde gesehen jeden einzelnen Spieler in unserem Team brauchen werden. / ferö