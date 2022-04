Das Spitzenspiel steigt in Heckfeld

Immer bedrohlicher wird die Situation für den SV Anadolu Lauda. Nicht nur, dass man am vergangenen Spieltag beim FC Grünsfeld mit 0:5 unter die Räder kam, empfängt man am Ostermontag mit dem Spitzenreiter SpG Rauenberg/Boxtal erneut ein Schwergewicht. In der aktuellen sportlichen Lage wird auch das Heimrecht wenig bis nichts zu einem guten Resultat beitragen können. So bleibt wohl nur das Bemühen, die Niederlage einigermaßen in Grenzen zu halten.

Eine so nicht erwartete Niederlage musste die SpG Welzbachtal beim FC Eichel hinnehmen. Dies hat dazu geführt, dass man sich von den Aufstiegsrängen etwas entfernt hat. Ob diese Scharte am kommenden Spieltag ausgemerzt werden kann, erscheint fraglich. Mit dem FC Grünsfeld II reist ein Team an, das sich mit einem klaren Heimsieg wieder ins Gespräch gebracht hat. Nur wenn bei den Hausherren alles stimmt und über den Kampf ins Spiel gefunden wird, kann für die Gastgeber etwas Zählbares herausspringen.

Mit einem bemerkenswerten Achtungserfolg konnte die SpG Uissigheim II/Gamburg beim 1:1 gegen den SV Nassig II aufwarten. Nun gilt es nachzulegen und auch gegen den am vergangenen Gründonnerstag siegreichen FC Eichel zu punkten. Sollte die dort gezeigte Leistung wieder auf den Platz gebracht werden, ist dies durchaus möglich.

Wenn auch nicht unmittelbar in Abstiegsgefahr so doch gefährlich nahe dran befindet sich zur Zeit die SpG Impfingen/Tauberbischofsheim II. Um schnellstmöglich aus dieser Misere zu kommen, muss wieder gepunktet werden. Doch gerade jetzt reist mit dem SV Nassig II ein Team an, das im Aufstiegsrennen noch voll mit dabei ist. So werden die Gäste den Hausherren alles abverlangen und die maximale Punktzahl einfahren wollen. Vielleicht können die Hausherren mit ihren Fans im Rücken aber auch dagegen halten und eine Punkteteilung erreichen.

Die Überraschungsmannschaft der Stunde ist die SpG Dittwar/Heckfeld, die sich fast unbemerkt auf den zweiten Tabellenplatz vorgearbeitet hat. In der kommenden Begegnung mit der Drittplatzierten SpG Beckstein/Königshofen II wird sich zeigen, ob man sich auf Dauer an der Spitze etablieren kann. Die Gäste mussten zwar gegen den SV Distelhausen einen nicht erwarteten Punktverlust verkraften, sind aber dennoch stark genug, den Hausherren Paroli zu bieten. Der Papierform nach dürfte ein Unentschieden das Wahrscheinlichste sein.