Das sind die Herbstmeister

Die Herbstmeister im Fußballbezirk Hohenlohe: In der Bezirksliga ist der TSV Ilshofen der erste Platz bei dem einen noch ausstehenden Hinrundenspiel nicht mehr zu nehmen. Der TSV Gaildorf hat sich mit einem Punkt Vorsprung vor dem SC Michelbach/ Wald die Herbstmeisterschaft in der A1 gesichert. Der GSV Waldtann ist in der Kreisliga A2 mit sieben Punkten mehr als der SC Bühlertann in die Pause gegangen.

In der Kreisliga A3 hat der Tabellenzweite SGM Bad Mergentheim/Löffelstelzen noch eine Partie ausstehen, kann Spitzenreiter TV Niederstetten aber nicht mehr einholen. Der FC Billingsbach hat sich in der B1 die Herbstmeisterschaft gesichert. Dahinter folgen mit vier Punkten Abstand der TSV Dörzbach/Klepsau und die SGM Hohebach/Rengershausen.

Herbstmeister in der Kreisliga B 2 ist die TSG Verrenberg. Drei Punkte beträgt der Vorsprung auf den SC Bibersfeld. Sehr eng geht es in der B3 zu, in der der SSV Stimpfach (Tordifferenz +41) und der FC Honhardt (+31) punktgleich ganz vorne stehen. Bleibt noch die B4 – dort führt der Tura Untermünkheim II zur Saisonhalbzeit das Feld der zweiten Mannschaften der Bezirksligisten an. rst