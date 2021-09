Das knallte so richtig

SV Seckach – SpG Sennfeld/Roigheim II 5:1

Seckach: Hornung, Mehl (88. Unser), Schmidt, Mayer, D. Ganske, Ühlein, Hoxha (46. Becker), M. Ganske (81. Geider), Hauser (63. Nehring), J. Schleier, L. Schleier.

Sennfeld/Roigheim: Linzer, Muratore, Bichler, Schulz, Matter (74. Granitzer), Hespelt, Schönsiegel, Lupu (74. Rudi), Németh, Schwarzer, Bauer.

Tore: 0:1 (18.) Jan-Heinrich Matter, 1:1 (24.) M. Ganske, 2:1 (52.) M. Ganske, 3:1 (67.) Alexander Nehrig, 4:1 (80., Eigentor) Julian Bauer, 5:1 (86.) Lukas Geider. – Schiedsrichter: Rudi Strachon (Rippberg).

Aufatmen beim SVS. Durch einen verdienten „Dreier“ bezwangen Geiders Mannen die Elf von Kristian Nemeth letztendlich deutlich mit 5:1.

Nach dem Fehlstart mit dreier 0:1 Niederlagen in Serie war Wiedergutmachung im Kellerduell angesagt. Coach Geider musste auf einigen Positionen wieder umbauen und so hütete unter anderem Oldie Christian Hornung das Seckacher Gehäuse. Nach zwei guten SVS-Chancen überlupfte Matter den herausgeeilten Hornung zum 1:0 für die Gäste.

Mit der Führung im Rücken spielten die Gäste etwas befreiter auf. Dann überwand Martin Ganske den Gästekeeper zum 1:1 und trug sich somit als erster Torschütze des SV in die noch junge Saison ein. Nach dem Wechsel kamen die Geider- Mannen mit mehr Dampf aus der Kabine und belohnten sich mit dem 2:1, wiederum durch M. Ganske. Im weiteren Verlauf setzte Alexander Nehring zum Sololauf an und setze das Leder aus 20 Metern zum 3:1 in die Maschen. Nach einem Eigentor war die Messe gelesen und schließlich setzte der kurz zuvor eingewechselte Coach Geider den 5:1-Schlusspunkt.