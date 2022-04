Das ist die Rechnung zum Klassenerhalt

Eigentlich stünde den FC Würzburger Kickers am Freitag ab 19 Uhr ein echtes Fußballfest bevor, wie man es seit dem Pandemieausbruch so nicht mehr erlebt hat. Für das Drittligaheimspiel gegen den vierfachen Deutschen Meister 1. FC Kaiserslautern wurden im Vorverkauf bereits 7000 Karten an den Fan gebracht, gut über die Hälfte dürften in den Händen der Fans der „Roten Teufel“ gelandet sein. Was der Festtagsstimmung allerdings etwas im Wege steht, ist die schier aussichtslose Lage der Würzburger „Rothosen“ im Drittligaabstiegskampf. Seit dem vorigen Wochenende, als die Kickers durch den Rückzug Türkgücü Münchens zum Zuschauen verdammt waren, wuchs der Rückstand, durch Siege der Konkurrenten SC Verl und Viktoria Berlin, auf die Nichtabstiegsplätze auf sieben Punkte an. Bei noch sechs ausstehenden Spielen erscheint die Lage der Kickers ziemlich düster.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

FKW-Trainer Ralf Santelli versucht den Glauben im Vorfeld der Partie trotzdem hoch zu halten. „Wir müssen trotzdem auf uns schauen“, befindet der 53-Jährige. „Ich glaube nach wie vor, dass es sich am letzten oder vorletzten Spieltag erst entscheiden wird.“ Den überraschenden 2:1-Sieg des Abstiegskonkurrenten Viktoria Berlin gegen Tabellenführer 1. FC Magdeburg am Montag stimmt den Kickers-Trainer in einer gewissen Weise positiv. „Warum sollte es dann auch nicht möglich sein, dass Kaiserslautern gegen Würzburg Federn lässt?“ Dagegen spricht die überragende Form der Pfälzer, die am vorigen Spieltag 5:1 gegen Duisburg siegten, und sich als beste Rückrundenmannschaft derzeit als Tabellenzweiter klar auf Aufstiegskurs befinden.

Das Wiedersehen

Trainiert wird der FCK von Marco Antwerpen, einen der vielen Vor-Vorgänger von Ralf Santelli am Dallenberg. In der Zweitliga-Saison 2020/21 durfte Antwerpen als Nachfolger von Michael Schiele in Würzburg kurzzeitig sein Glück versuchen, ehe er nach nur fünf Wochen und fünf Spielen (mit nur einem Punktgewinn) wieder entlassen wurde und dabei noch die spöttischen Worte Felix Magaths („Er kann ja weiter arbeiten, nur halt nicht hier“), der damals am „Dalle“ mitwerkelte, über sich ergehen lassen musste. Am berühmt berüchtigten Betzenberg verrichtet der 50-Jährige vorzeigbare Arbeit. „Sie sind mit eine der konstantesten Mannschaften“, lobt Santelli den kommenden Gegner. „Sie spielen sehr robust, mit einem klaren System.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Umstellen müssen die Kickers in ihrer Viererkette. Innenverteidiger Tobias Kraulich und Rechtsverteidiger Leon Schneider müssen gelbgesperrt aussetzen. Den Posten in der Innenverteidiger neben Routinier Christian Strohdiek könnte ein Rückkehrer übernehmen. Lars Dietz, der seit Dezember mit einer Knieverletzung ausfiel, befindet sich zurück im Mannschaftstraining. Kandidaten für die Position sind aber auch der wiedergenesene Niklas Hoffmann (Blindarm-OP) und Youngster Louis Breunig. Schneider ersetzen wird entweder Fanol Perdedaj oder Dennis Waidner. Zurück auf dem Platz sind auch die beiden Offensivkräfte Saliou Sané und Dildar Atmaca. Stürmer Maximilian Breunig ist dagegen noch fraglich, aufgrund von Adduktorenproblemen.

Schon einmal überrascht

Trotz der klaren Vorzeichen, ist verlieren für die Kickers eigentlich verboten. Ein Punkt soll mindestens rausspringen, erklärt Santelli. Die Rechenspiele haben intern längst begonnen. „Drei oder vier Siege und keine Niederlage“, lautet die Marschroute, um die Chancen im Rennen um den Klassenerhalt noch am Leben zu halten. „Es werden jetzt sechs Endspiele“, betont der Coach. Im Hinspiel, vergangenen Oktober, sorgten die Kickers noch für die Überraschung, mit ihrem 2:1-Sieg am „Betze“, damals unter Santellis Vorgänger Danny Schwarz.