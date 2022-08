Das harte Los

Es ist für alle Mannschaften nicht einfach, in der untersten Liga zu spielen. Und das hat verschiedene Gründe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hier befinden sich ausschließlich zweite Mannschaften (in einem Fall sogar eine dritte). Das hat zur Folge, dass man nur selten ein eingespieltes Team auf dem Feld stehen hat, sondern in der Regel überhaupt froh sein muss, wenn man eine einigermaßen schlagkräftige Truppe mit halbwegs guten Erfolgsaussichten aufbieten kann. Dazu kommt, dass man häufig die besten Spieler in die eigene „Erste“ abstellen muss, weil dort personell wieder einmal die berühmte „Kacke am Dampfen“ ist.

Spieler in der Kreisklasse C müssen damit leben, dass bei ihren Auswärtsspielen praktisch keine eigene Fans dabei sind; es sei denn, die eigene „Erste“ bestreitet danach auch noch eine Partie beim selben Verein.

Mehr zum Thema Kurzinterview „Dem Spiel unseren Stempel aufdrücken“ Mehr erfahren

Ab dieser Saison wird es wohl fast zur „Regel“, dass Partien in dieser Spielklasse nicht mehr mit einem geprüften Schiedsrichter besetzt werden können (wir berichteten).

Vor all diesen unliebsamen Hintergründen ist es jetzt einmal an der Zeit, den Hut zu ziehen vor all den wackeren C-Klassen-Spielern, die Woche für Woche da sind, weil sie gebraucht werden. Das verdient allergrößen Respekt! ptt