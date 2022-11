Das hätten auch drei Punkte für den FSV sein können

FSV Hollenbach – FV Ravensburg 0:0

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hollenbach: Hörner, Nzuzi, Schülke, Minder (90. Specht), Kleinschrodt, Scherer (90. Kurz), Jonas Limbach, Uhl, Wagemann, Krieger (62. Schmitt), Schmelzle (78. Hofmann).

Ravensburg: Mesic, Hörger, Jeggle, Larisch (66. Strauß), Videc, Zimmermann, Altmann, Schachtschneider (46. Lauenroth), Fiesel, Galinec (75. Soyudogru), Pelaet Sanchez.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Oberliga Baden-Württemberg FSV Hollenbach: „Der Sieg war lebenswichtig“ Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Oberliga Baden-Württemberg „Wir sind wieder gefestigt“ Mehr erfahren

Rote Karte: Rahman Soyudogru (Ravensburg/85.) – Schiedsrichter: Marcel Lalka (Schönaich). – Zuschauer: 300 .

Mit 21 Punkten hat der FSV Hollenbach die Hinrunde in der Oberliga Baden-Württemberg abgeschlossen. Das ist eine ordentliche Bilanz, sie hätte aber auch besser ausfallen können. Die von Trainer Martin Kleinschrodt erhofften 23 Zähler wären durchaus möglich gewesen. Der Aufsteiger hat einige Punkte liegen lassen.

Auch am Samstag hätten es gegen den FV Ravensburg zwei mehr sein können. Aber beim 0:0 hatte der FSV zu Hause zwar mehr Ballbesitz und war das tonangebende Team, doch im Spiel nach vorne fehlte etwas die Überzeugung. Klare Chancen waren Mangelware - auf beiden Seiten. „Fußballerisch war es kein gutes Spiel“, sagte Gästetrainer Tobias Flitsch, dies sei auf dem tiefen Rasen aber auch schwer gewesen. „Unter dem Strich hatten wir zu wenige Torchancen“, sagte er. Ihre beste Phase hatten die Gäste gleich am Anfang. In der 4. Minute kamen sie auch zum ersten Abschluss. Doch der Kopfball nach einer Ecke flog weit über das Tor. Danach tat sich wenig vor den Toren. Hollenbach übernahm langsam die Kontrolle in einer insgesamt ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der der FSV schon etwas mehr Ballbesitz hatte. In der 19. Minute versuchte es Lorenz Minder aus 17 Metern. Doch das war kein Problem für Torhüter Haris Mesic. Zwei Minuten später dann die beste Ravensburger Chance. Denis Videc steckte schön durch, doch der völlig freie Abschluss geriet zu hoch. In der 28. Minute suchte wieder Minder den Abschluss, dieses Mal zu hoch.

Nach einer Flanke von Jonas Limbach (32.) rettete dann ein Ravensburger vor dem einschussbereiten Noah Krieger. Eine Minute darauf war der Schluss von Michael Kleinschrodt aus 18 Meter kein Problem für Mesic. Wieder nur zwei Minuten darauf verfehlte Minder das Tor nur knapp. So ging es schließlich torlos in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel war Hollenbach das tonangebende Team. „Wir haben versucht, Fußball zu spielen“, sagte Kleinschrodt. Doch zu selten suchten die Hollenbacher den Weg über die Außen. Und genau so entstand die beste Chance der Gastgeber in der 65. Minute. Samuel Schmitt setzte sich rechts durch, gab scharf in die Mitte, doch Michael Kleinschrodt brachte den Ball nicht im Tor unter. Schmitt selbst zielte dann zu hoch (77.). Offensivaktionen der Gäste waren rar. Wenn, dann wurden sie bei Kontern gefährlich. Doch diese wurden zu schlecht ausgespielt – oder die FSV-Abwehr war wachsam.

Ab der 85. Minute spielte Hollenbach zwar in Überzahl, konnte aber letztendlich kein Kapital daraus schlagen. Ein Ravensburger hatte Marius Uhl einfach umgestoßen. Schiedsrichter Marcel Lalka sah es als Tätlichkeit an. Doch es blieb beim 0:0.

„Mir war wichtig, dass die Zuschauer im Vergleich zum letzten Heimspiel gegen Pforzheim heute eine andere Mannschaft gesehen haben“, meinte FSV-Trainer Martin Kleinschrodt. „Nach dem guten Auswärtsspiel in Oberachern wollten wir so weitermachen. Die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen, aber in der zweiten hat nur eine Mannschaft gespielt. Wir haben schon auch Chancen produziert. Waren aber ab und zu zu langsam im Abschluss. Nachdem sich Sam auf der rechten Seite durchgesetzt hat, muss Mike das Ding einfach machen. Aber vier Punkte aus den letzten beiden Spielen zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Nachdem die Vorrunde nun beendet ist, stehen in diesem Jahr noch drei Rückrundenspiele für den FSV an.