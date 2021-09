Das Grün hinter den Ohren muss weg

Der FSV Hollenbach steckt weiter in seiner kleinen Krise fest. Dabei sind 16 Punkte aus acht Spielen eine ordentliche Ausbeute. Aber drei sieglose Partien in Folge drücken etwas auf die Stimmung, auch wenn Trainer Martin Kleinschrodt von guter Stimmung und einer ordentlichen Trainingswoche spricht.

Am vergangenen Samstag kassierte der Verbandsligist praktisch in der letzten Minute gegen Türk Spor Neu-Ulm den Ausgleich. Dass es der erste Punktgewinn nach zuvor zwei Niederlagen war, war ein schwacher Trost. Nun will das Team am Samstag um 15.30 Uhr in der heimischen „Jako Arena“ unbedingt die Trendwende. Zu Gast ist der VfL Sindelfingen. Der Gegner steht auf Rang 14 der Tabelle, hat aber erst sechs Spiele absolviert und dabei acht Punkte gesammelt. Sieben davon auswärts. Damit gehört der VfL hinter Holzhausen unter anderem mit Hollenbach zu den auswärtsstärksten Teams der Liga, ist auf fremdem Platz ungeschlagen. Zuletzt spielten die Sindelfinger 4:4 gegen den VfB Neckarrems. Es war der erste Punktgewinn vor heimischem Publikum. „Die sind sehr geschlossen und spielen schon lange in der Verbandsliga. Die können sich auch an einem Gegner festbeißen. Das ist eine ordentliche Truppe.“

Über einen Sieg freuen möchte sich wieder einmal der FSV Hollenbach. Zum Heimspiel kommt der VfL Sindelfingen aus dem Tabellenmittelfeld. © Robert Stolz

Die Auswärtsstärke der Gäste lässt die Hollenbacher aufhorchen. Trotzdem sagt Abteilungsleiter Kurt Sprügel: „Nach drei Spielen ohne Sieg sollten wir mal wieder gewinnen. Es ist ja noch nichts verloren.“ Der vermeintlich härteste Konkurrent im Aufstiegsrennen, der TSV Essingen, verlor am vergangenen Wochenende. Auch wenn es noch früh in der Saison ist, noch 30 Spiele ausstehend, geht es darum, sich eine gute Ausgangsposition zu verschaffen – zumal niemand weiß, ob die Saison im Zuge der Corona-Pandemie wirklich komplett zu Ende gespielt werden kann.

Gefährlicher werden

Klar ist, um gegen Sindelfingen wieder in die Erfolgsspur zu kommen, muss die Mannschaft von Trainer Martin Kleinschrodt gefährlicher vor dem gegnerischen Tor werden, Abschlüsse mit mehr Entschlossenheit angehen. Dies war zuletzt das Problem, bei nur zwei Treffern in drei Spielen. „Wir waren nicht griffig genug vor dem Tor“, sagte Kleinschrodt nach dem Spiel gegen Neu-Ulm, das er als durchschnittlich gesehen hatte. „Das ist das Thema. Wir sind ab und zu zu hektisch. Wir müssen Lösungen finden. Ich dachte, wir sind schon weiter, aber wir sind noch etwas zu grün.“

