„Das gibt kein Leckerbissen“

Dreimal in Folge gewann der SV Nassig zuletzt in der Landesliga. Die Fränkischen Nachrichten unterhielten sich mit Szymon Piechowiak, dem Trainer des um den Klassenerhalt kämpfenden SV.

Herr Piechowiak, seit dem vierten Spieltag rangierte der SV Nassig in der Qualifikationsrunde immer auf Platz 16 oder 17. Jetzt gab es drei Siege in Folge und plötzlich steht Ihre Mannschaft nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Gibt es Gründe für diese Entwicklung?

Szymon Piechowiak: Das gesamte Team hat in einer langen Vorbereitungszeit hart und diszipliniert gearbeitet; diese Mannschaft hat sich weiterentwickelt. Die personelle Situation hat sich im Gegensatz zur Vorrunde stark verbessert, so dass wir in den letzten Spielen fast aus dem Vollen schöpfen konnten.

Kommt dem SV Nassig der neue Modus entgegen?

Piechowiak: Der SV Nassig ist ein Landesliga-erfahrener Verein und hat in den letzten Jahren stets einen langen Atem im Abstiegskampf bewiesen. Die Tugenden, die in solchen Spielen am meisten gefragt sind, kommen uns gut gelegen. Der neue Modus verspricht viel Spannung bis in den letzten Spieltag. Ich persönlich finde den Modus sehr interessant.

Ausgerechnet der sonst eher „sparsame“ SV Nassig erzielte an einem unglaublich torarmen Wochenende der Liga gleich vier Tore. Geht es jetzt beim FV Elztal so weiter?

Piechowiak: Gegen den FV Elztal erwartet uns ein sehr schweres Auswärtsspiel. Der Gegner steht mit dem Rücken zur Wand am Tabellenende. Elztal kann frei aufspielen und hat keinen Druck. Am Wochenende rechne ich mit keinem fußballerischen Leckerbissen. Von meiner Mannschaft erwarte ich einen höchst konzentrierten und zielstrebigen Auftritt. Mit der richtigen Dosis an Geduld, Mut und Entschlossenheit werden wir das Spiel für uns entscheiden. ferö