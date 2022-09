Das gefällt auch einem Ex-Profi

VfR Gommersdorf – SV Langensteinbach 4:1

Gommersdorf: Leidenberger- Meinczinger, Mütsch, Geissler- Spitznagel, Feger, Henning (89., Beck), Hespelt- Obertautsch- Weippert, L. Walter (62., Vollmer)

Langensteinbach: Fuchs- Demir (18. Armella), Surgota, Osmanovic, L. Evis, Koffler, K. Elvis, Cali, Puma (53., Lemos), Krasniqi, Rayling (71., Beqin)

Tore: 1:0 (16.) Niklas Obertautsch, 1:1 (33.) Paulo Koffler, 2:1 (74.) Julian Henning, 3:1 (79.) Dennis Vollmer, 4:1 (84.) Alex Weippert. – Schiedsrichter: Stefan Faller (Neuthard). – Zuschauer: 140.

Schmecken lassen konnten es sich die Verbandsliga-Kicker des VfR Gommersdorf das Essen nach der Partie. Jäger und VfR-Freund Günther Geissler hatte einen Reh- und Wildschweinbraten den Spielern spendiert. Zuvor hatten die Gommersdorfer die Partie gegen den SV Langensteinbach mit 4:1 gewonnen. Lange stand es 1:1, ehe die Jagsttäler in den letzten 20 Minuten den Sack zumachten.

Langensteinbach, angereist mit dem Bus und einer Fangruppierung, aber ohne ihren in Urlaub befindenden Co-Trainer Dominik Riedel. In den ersten zehn Minuten waren beide Mannschaften intensiv bemüht und hatten auch Möglichkeiten in Führung zu gehen. Zunächst scheiterte noch Julian Henning (15.) mit seinem strammen Schuss. Minuten später erzielte mit einem eiskalten Lupfer Niklas Obertautsch (16.) das 1:0. Er nützte das genaue Zuspiel in die Gasse von Alex Weippert. „Wenn man bedenkt, dass Niklas Obertautsch aus der Kreisklasse kommt, hat er heute ein super Spiel gemacht“, lobte Ex-Bundesligaprofi Ralf Vollmer den Torschützen.

Die Gäste aus Langensteinbach hielten dann erfolgreich dagegen. Nach einem langen Freistoßball aus dem Halbfeld wehrte zunächst VfR-Keeper Nils Leidenberger ab, aber genau vor die Füße von Paulo Koffler (33.), der dann zum 1:1 einlochte. Einen erneuten Rückstand verhinderte dann kurz vor dem Seitenwechsel SV-Abwehrchef Andy Surgota (41.) als er zunächst das Laufduell gegen Jacob Hespelt verloren hatte, aber dann für seinen geschlagenen Torhüter auf der Linie rettete.

Mutig nach vorne

In der zweiten Hälfte spielten beide weiter mutig nach vorne. Gommersdorf kam zwar einige Male zu viel versprechende Kombinationen, doch ein Treffer sollte zunächst nicht gelingen. Der eingewechselte Dennis Vollmer (65.) verpasste knapp die flache Hereingabe von Jacob Hespelt, fast postwendend prüfte Louis Evis Nils Leidenberger. Es schien als schwanden die Kräfte der Gäste allmählich. Julian Henning (74.) mit einem geschlenzten Ball unhaltbar in den Winkel brachte die Platzherren mit 2:1 in Front. Danach kamen die Gäste nur noch sporadisch an den Gommersdorfer Strafraum. Mit dem 3:1 durch Dennis Vollmer (79.) machten die Platzherren den Sack endgültig zu. Dennis Vollmer setzte sich energisch durch und verwertete das flache Zuspiel vom Flügel zum 3:1. Alex Weippert (84.) vollendete eine schöne Kombination zum 4:1. „In diesem wichtigen Sechs-Punkte-Spiel hat die Mannschaft eine gute Leistung geboten. Dieser Sieg war wichtig, auch für die Moral. Mir scheint, als wächst die Mannschaft zusehends besser zusammen“, zog Ex-Bundesligaprofi Ralf Vollmer sein Schlussfazit. Darum passte auch das abschließende Wildessen dazu.