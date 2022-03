Für Karl-Heinz Sprügel ist die Sache klar: „Wir wollen einen Sieg“, sagt der Manager des FSV Hollenbach. Am vergangenen Wochenende hat der Verbandsligist seine Tabellenführung mit einem 2:0-Sieg im Spitzenspiel beim FC Holzhausen ausgebaut. „Wir haben uns jetzt etwas erarbeitet, das wir mit allen Mitteln verteidigen wollen“, sagt Sprügel. Am Samstag um 15.30 Uhr ist nun Türkspor Neu-Ulm zu Gast in der Jako Arena. Der Gegner steht im Mittelfeld der Liga, ist Tabellenzehnter mit 34 Punkten und einem Torverhältnis von 39:40. „Man muss in der Verbandsliga jeden ernst nehmen“, soSprügel. „Die Ergebnisse zeigen von Woche zu Woche, dass jeder jeden schlagen kann. Aber es muss unser Anspruch sein, dass wir gewinnen wollen. Trotzdem werden wir sie nicht unterschätzen.“

Neu-Ulm verlor in einem Nachholspiel am Dienstag mit 1:2 gegen SV Fellbach. Angeführt wird das Team von Alper Bagceci, der beim SSV Ulm Regionalligaerfahrung sammelte und mit Heidenheim in die 2. Liga aufstieg. Zudem ist Mehmet Ali Fidan auffällig, der mit 16 Treffern zu den Top-Fünf der Verbandsliga-Torjäger gehört. Doch die Hollenbacher stellen mit erst 18 Gegentoren in 26 Spielen die beste Abwehr der Liga und wissen, wie man starke Offensivkräfte verteidigt. Auch ohne den verletzten Abwehrchef Manuel Hofmann stand die Defensive zuletzt stabil. „Wir konnten es gut kompensieren“, erkennt Sprügel die Leistung der Hollenbacher an. „Marius Uhl spielt in der Innenverteidigung sehr stark und Florian Ruck macht seine Sache auf der linken Seite richtig gut.“ Und auch während der Woche war der Kader fast voll besetzt. Der verletzte Jonas Limbach trainiert wieder voll mit und für Samstag ist Lorenz Minder ebenfalls wieder einsatzberechtigt. „Jetzt hoffen wir halt, dass wir keine Coronafälle haben“, sagt Sprügel. Bisher kamen die Hollenbacher ganz gut durch die Pandemie.

„Wir sind im Moment gut drauf, das wollen wir nutzen und das Ding positiv heimfahren“, erklärt Sprügel. „Wir wissen auch, dass wir irgendwann mal wieder verlieren werden. Aber das wollen wir so lange wie möglich rausschieben.“

Damit dies auch gelingt, hofft Sprügel auf ein ähnliches Auftreten wie gegen Holzhausen. Mannschaftlich geschlossen, kämpferisch stark hatte er sein Team im Spitzenspiel gesehen. „Gerade das Abwehrdreieck mit Arne Schülke, Philipp Hörner und Marius Uhl war stark“, sagt Sprügel. Ein Sonderlob bekamen aber auch Florian Ruck und der eingewechselte Philipp Volkert. „Es war schon richtig gut, wie er seinen Gegenspieler bearbeitet hat. Solche Typen sind einfach wichtig.“ Nicht zu vergessen, dass er auch Holzhausen als „sehr stark“ hervorhob und meinte: „Die stehen nicht umsonst so weit vorne. Das ist schon eine gute Truppe. Ich war schon überrascht. Die haben schon richtig gute Spieler drin.“ Jetzt kommt es auch darauf an, ob die Hollenbacher nach dem Spitzenspiel die Spannung halten konnten.

