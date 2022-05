Das ärgert die Spvgg.

Eine schwere Aufgabe hat die Spvgg. Neckarelz am vorletzten Spieltag der Verbandsliga Nordbaden zu lösen. Die Spielvereinigung gastiert am Samstag um 17 Uhr beim Tabellenvierten VfB Eppingen. Der VfB feierte zuletzt gegen Durlach-Aue einen 13:1-Heimerfolg.

Das schon als Absteiger feststehende Schlusslicht war mit gerade einmal neun Spielern nach Eppingen angereist. Trotzdem trat Durlach an. „Wir haben gesagt, dass wir das jetzt durchziehen,“ sagte Spvgg.-Akteur Robin Gireth nach der Partie. Eine durchaus lobenswerte Einstellung. Auch mit dem Hintergrund, dass am Wochenende beispielsweise der Tabellenvorletzte Kirchfeld in Gommersdorf kampflos die Punkte abgab oder in der Vorwoche Kirrlach gegen Mutschelbach einfach nicht antrat.

Bei der Spvgg. Neckarelz sorgt dieses Verhalten für Kopfschütteln. „Klar,hier wird direkt in die Tabelle eingegriffen. Daher sollten die Vereine auch hart bestraft werden. Für uns gilt es daher weiterhin, auf dem Platz unsere Chance auf den Klassenerhalt zu wahren und irgendwie zu Punkten zu kommen,“ betont Neckarelz’ Trainer Stefan Strerath. Die Partie in Eppingen wird auch live im Internet auf der Plattform von sporttotal.tv zu sehen sein. Das Hinspiel in Neckarelz gewann Eppingen mit 3:0. pati

