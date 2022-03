Nur für eine Nacht konnte sich der FV Lauda nach dem 1:0-Erfolg am Samstag beim TSV Rosenberg im Glanz eines Tabellenführers sonnen. Wie ein Uhrwerk punktete am Sonntag erneut die Konkurrenz aus Mosbach und Grünsfeld. Vor den beiden letzten Spieltagen der Qualifikationsrunde ist im Mittelfeld noch keine endgültige Entscheidung gefallen, welche Mannschaften an der Aufstiegsrunde teilnehmen

