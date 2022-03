Daniel Gärtner: „Die Einstellung weckt Hoffnung auf baldige Punkte“

SV Waldhof II – Gommersdorf 2:0

Gommersdorf: Petrowski, Bender, Conrad (80., Süßmann), Breuninger, Geissler- Feger, Herrmann (66., Beck), Schuler, Hespelt (77., Cebulla), Baust, Vollmer.

Tore: 1:0 (28.) Lippert, 2:0 (50.) Just. – Schiedsrichter: Marcel Göpferich. – Zuschauer: 79

Auf vier Siege in Folge und die alle „zu-Null“ bauten die Zweite der „Waldhof-Buwe“ ihre Serie (zwölf Punkte, 17:0 Tore) aus und stellte mit jetzt 25 Punkten den Anschluss ins Mittelfeld her. Die Hoffnungen auf einen positiven Ausgang in Waldhof waren am Freitag nach dem Abschlusstraining bei den Gommersdorfern etwas getrübt. Da waren weitere Ausfälle zu beklagen. Kampflos wollten die Jagsttäler aber das Feld im Stadion „Am Alsenweg“ nicht räumen.

Waldhof war sich seiner Favoritenrolle bewusst und trat von Beginn an sehr selbstbewusst auf, diktierte das Spielgeschehen fast über die gesamte Spielzeit ohne aber die Gommersdorfer für längere Spielabschnitte hinten rein zu drängen. Durch zwei Tore nach Eckbällen erzielten die „Blau-Schwarzen“ die siegbringenden Treffer. „Die Gegentore nach den zwei Standards waren für uns etwas unglücklich. Die Einstellung der Mannschaft hat trotz der Niederlage sehr gut gepasst!“, sagte nach dem Spiel VfR-Teammanager Daniel Gärtner und hatte auch ein Lob parat. Die leicht veränderte Abwehr des VfR verpasste nur bei den Gegentoren klare Abwehraktionen, ansonsten war sie meistens präsent und aufmerksam.

Waldhof nahm von Beginn an das Spielgeschehen in die Hand, auch weil die Gommersdorfer erst nach der Mittellinie zu stören versuchten.

Auf der anderen Seite fehlte der Gommersdorfer Offensive die Unterstützung, um Druck aufzubauen. Die „Waldhof-Buwe“ hatten zwar ihre Serie ausgebaut, doch hatten sich die Gommersdorfer sich nicht schlecht verkauft. „Die Einstellung der Mannschaft weckt Hoffnung, dass es auch wieder Punkte für den VfR gibt“, blickt Daniel Gärtner in die nächsten Spiele.