Dämpfer für Hoffenheim

SV Meppen – TSG Hoffenheim 1:0

AdUnit urban-intext1

Tor: 1:0 (58.) Agnieszka Winczo

Eine enttäuschende 0:1-Niederlage musste die TSG Hoffenheim am 18. Spieltag der Frauen-Bundesliga beim abstiegsbedrohten SV Meppen einstecken.

Die Anfangsphase der Partie verlief recht hektisch. Die TSG wirkte zunächst nicht ganz wach. Die Gastgeberinnen schafften es immer wieder nach Balleroberungen Nadelstiche zu setzen. Gegen das kompakt stehende Team aus dem Emsland fanden die Hoffenheimerinnen auf der Gegenseite zunächst überhaupt kein Durchkommen. Nach einer Viertelstunde brachte die TSG mehr Ruhe ins Spiel, ihren Ballbesitz nutzte die Gallai-Elf nun auch häufiger, um den Gegner ins Laufen zu bringen und Lücken in die eng stehende Defensive zu reißen. Richtig ins Rollen kam die TSG dann aber erst nach einer guten halben Stunde. Nach zwei guten Distanzschüssen leitete Jule Brand mit ihren Tempodribblings mehrfach gute Aktionen ein, auf der rechten Seite durchbrachen Maximiliane Rall und Paulina Krumbiegel immer häufiger den Abwehrriegel des SV Meppen. Kurz vor dem Pausenpfiff war die TSG der Führung zwar zum Greifen nahe, in die Halbzeit ging es aber ohne Tore.

AdUnit urban-intext2

Den besseren Start in den zweiten Durchgang erwischte der SV Meppen. Aus der Druckphase befreite sich die TSG aber schnell und spielte fortan wieder engagiert nach vorne. Wirklich gefährliche Chancen kamen dabei aber nicht zustande. In den Maschen landete der Ball dann im Tor der Gallai-Elf. Einen Angriff der Gastgeberinnen klärte die TSG nicht konsequent genug, sodass Agnieszka Winczo zum 1:0 für den Underdog traf (58.). Es war in bitterer Gegentreffer, denn fortan konnte sich der SV Meppen noch mehr auf die Defensivarbeit konzentrieren und hielt die TSG so auch über weite Strecken vom eigenen Tor fern. Die Hoffenheimerinnen hatten zwar fast ausschließlich den Ball, waren im Offensivspiel aber zu ideenlos. Die Torabschlüsse blockten die Emsländerinnen meist mit großem Einsatz und wenn der Ball doch mal durchrutschte, so hatte Meppens Schlussfrau Laura Sieger keine Probleme zu entschärfen. In der Schlussphase versuchte die TSG nochmal alles, um zumindest einen Punkt aus dem Emsland mitzunehmen. pik