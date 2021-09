Der TV Niederstetten hielt mit dem ungefährdeten 3:1-Heimsieg gegen die SGM Mulfingen/Hollenbach II einen direkten Konkurrenten in Schach und behauptete die Tabellenführung. Nun steht für das Team von Henning Westphal in Apfelbach gleich das nächste Derby auf dem Spielplan. Die Spielvereinigung Apfelbach/Herrenzimmern legte nach dem 2:0 gegen Creglingen beim Vorletzten in Blaufelden mit

...