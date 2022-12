Da gibt es auch Lob vom Nikolaus

TSV Höpfingen – TSV Rosenberg 3:0

Höpfingen: L. Stöckel, Hering, D. Mechler, O. Knörzer, J. Hauk, M. Nohe, Bauer, Dalhues (68. Bartesch), Klier (83. Böhme), S. Diehm (88. N. Böhrer), Lukas Kuhn (88. A. Kaiser).

Rosenberg: Krappel, Grant, Flis, Leis, Weiß (46. Nies), Arndt (58. Hagenbuch), Volk (74. F. Rechner), Pasour, Haas, Walz (86. Weidmann), Wild.

Tore: 1:0 O. Knörzer (9.), 2:0 O. Knörzer (30.), 3:0 Hering (50.). – Schiedsrichter: Jan-Philipp Bräumer (Steinsfurt). – Zuschauer: 192.

Nach Spielende kam der Nikolaus ins Sportheim: Und er hatte ob des „Jahresabschlusses mit zwei Siegen“ Lob parat. Schon die erste Torraumszene in der Partie der Namensvetter besaß der heimische TSV, als Julian Hauk per Kopfball Gästetorwart Krappel prüfte. Der daraus resultierende Eckball hatte Folgen: Die Gäste brachten den Ball nicht aus der Gefahrenzone – und den folgenden Freistoß verwandelte Kapitän Oliver Knörzer in der neunten Minute sehenswert zur 1:0-Führung.

Kampfstark dagegen

Das hemmte zunächst die Gästeelf, die in der 17. Minute erstmals Gefahr versprühte. Die Heim-Abwehr hielt hierbei kampfstark dagegen, ebenso zwei Minuten später bei der gefährlichen Aktion von Dennis Wild in Tornähe. Der Unterhaltungswert stieg mehr und mehr. So befreiten sich die heimischen „Gelb-Blauen“ spielstark, und abschließend ließ Oliver Knörzer, aus halbrechter Position willensstark agierend, die Höpfinger Fans nach einer halben Stunde zum 2:0 jubeln. Nun reagierte der Gast aus Rosenberg sofort und vehement – und es sollte kurzzeitig turbulent in Höpfingens Strafraum werden. Am Ende des Angriffs war der zweifache Torschütze als „Löschmeister“ gefordert und wurde, wie zuvor Kollege Jan Dalhues, aufgrund willensstarker Abwehrkunst von bestens gelaunten Heim-Fans gefeiert.

Die Gäste waren somit besser in der Partie- und doch sollte die kniffligste Szene in deren Strafraum fünf Minuten vor Seitenwechsel geschehen, als der durchstartende Julian Hauk zu Fall kam. Es blieb beim 2:0 zur Pause auf der Anzeigentafel und wie würde die Rosenberger Mannschaft reagieren?

Die 50. Minute nahm ihr dann die Hoffnung und den Mut: Nach Eckball köpfte Abwehrspezialist Stefan Hering bilderbuchmäßig zum 3:0 ein. Die Nohe-Mannen waren in der Folgezeit dem vierten oder sogar fünften Treffer ganz nahe: So hatten Lukas Kuhn und Julian Hauk noch „Riesen-Dinger“. Aber es waren alle aus dem gelb-blauen Lager auch so rundum zufrieden. Selbst der Nikolaus strahlte mit!