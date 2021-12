Corona beeinträchtigt Amateur-Sport: Kein Fußball, Handball und Tischtennis

Nun also doch wieder: Die baden-württembergischen Sportverbände sahen sich aufgrund der neuen Corona-Verordnung des Landes am späten Freitagabend gezwungen, ihre Saisons erneut zu unterbrechen. Der Hauptgrund dafür ist die Tatsache, dass nun nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für die Amateursportler in den Umkleidekabinen „2G+“ gilt. Die drei Fußballverbände Baden-Württembergs hatten

...