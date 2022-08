Cleverness fehlte

TV Niederstetten – VfL Mainhardt 0:2

Niederstetten: Dreher, Schulz, Ziegler, Wolpert, Sbongk, Löber, Wolfert, Ziegler-Schulz, Herrmann (83. Heppel), Kraft, Döffinger (72. Esslinger).

Mainhardt: Feucht, Voland, Latiano, Wohlschläger, Schaffroth, Wied, Schweizer, Burberg (59. T. Schwarz), Schanzenbach (81. D. Schwarz), Schäfer, Thalacker.

Tore: 0:1 (60.) Lukas Schanzenbach, 0:2 (74.) Marcel Schäfer. – Schiedsrichter: Elias Rosovits.

Der TVN kam gut in die Partie. Es fehlte lediglich im Abschluss die nötige Konsequenz. So standen bis zur Halbzeit vier hochkarätige Chancen auf dem Zettel, während die Gäste ausschließlich versuchten den Spielfluss in der eigenen Hälfte zu stören. Eigene Offensivaktionen des VfL blieben aus. Nach dem Seitenwechsel wurde es ruppiger, da der VfL nun mit zunehmender Härte versuchte die „Null“ zu halt. Nach gut einer Stunde markierte Lukas Schanzenbach das 0:1. Nach 75. Minuten erhöhte Schweizer auf 0:2. Letztendlich war es die fehlende Cleverness des TVN , beziehungsweise die vorhandene beim VfL, die es den Gästen ermöglichte alle drei Punkte mit auf die lange Heimreise zu nehmen.