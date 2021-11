Claudio Henn hört sofort auf, Fabian Arnold übernimmt

Claudio Henn ist nicht mehr Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Oberwittstadt. Nach dem Auswärtsspiel beim FC Schloßau (1:1) in der vorwoche beendete Claudio Henn, nach zweieinhalb Jahren, seine Tätigkeit als Trainer mit sofortiger Wirkung bei den „Grün-Weißen“. Private und sportliche Gründe bewegten ihn zu diesem Entschluss.

Mannschaft und Verantwortliche des Vereins bedauern seine Entscheidung. Am zurückliegenden Wochenende war der TSV Oberwittstadt spielfrei. Zum nächsten Heimspiel gegen den FSV Waldbrunn, werden Co-Trainer Sebastian Walz und TSV-Urgestein Fabian Arnold auf der Kommandobrücke des TSV fungieren.

Neue Impulse erhofft

Claudio Henn ist nicht mehr Trainer beim TSV Oberwittstadt. © Martin Herrmann

TSV-Vorsitzender Martin Hofmann erklärt: „Fabian Arnold übernahm unser Team 2015 in einer ähnlichen Situation schon einmal. Mit seiner Erfahrung erhoffen wir uns neue Impulse, so dass wir die verbleibenden Spiele in diesem Jahr erfolgreich gestalten können. Die Winterpause werden wir dann für weitere Planungen nutzen.“