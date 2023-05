Chancen nicht verwertet

SGM Markelsheim/Elpersheim - TSG Öhringen 0:1

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen die defensiv sicher stehende SGM Markelsheim/Elpersheim (Kreisliga A3 Hohenlohe) tat sich Bezirksligist TSG Öhringen im Pokal-Halbfinale lange sehr schwer. Die besseren Chancen hatte sogar die SGM, besonders nach Standards. Die TSG ließ auch nicht viel zu, hatte in der ersten Hälfte aber wenig eigene Ideen. „Wir hatten zwei hundertprozentige Torchancen in der Mitte der zweiten Halbzeit“ sagt Co-Trainer Philipp Strauß. „Zunächst Sascha Silberzahn freistehend nach einem Freistoß per Kopf aus fünf Meter – knapp daneben. Anschließend hat Daniel Staudt aus fünf Meter das leere Tor nicht getroffen.“

Öhringen hatte danach einen Lattenschuss und erzielte kurz darauf das 1:0 (84. Minute) durch Robin Eberhardt. Die SGM vergab in der 90. Minute durch Marcel Karausch noch eine weitere glasklare Torchance. Alle weiteren Bemühungen der körperlich starken SGM-Mannschaft hat Öhringen dann souverän wegverteidigt.

Mehr zum Thema Fußball Bei Markelsheim/Elpersheim läuft’s Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kreisliga A Hohenlohe, Staffel 3 Apfelbach/H. hoch motiviert Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kreisliga A Hohenlohe, Staffel 2 Igersheim reist als krasser Außenseiter zum Derby nach Markelsheim Mehr erfahren

In dem typischen Pokalspiel versäumte es die SGM aus Markelsheim in der ersten Hälfte in Führung zu gehen. Vielleicht hätte es dann gereicht, den Traum vom Pokalfinale zu realisieren. rst