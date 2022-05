Chance auf Titelverteidigung

Besser hätte die Generalprobe für den TSV Mudau für das Endspiel um den Buchener Fußball-Kreispokal am Mittwoch auf dem Sportgelände des SV Rippberg nicht verlaufen können. Mit 11:1 dominierte das Team von Maurice Beier und Dennis Hutter am Sonntag über den FC Schweinberg. Der Gegner hingegen, die SpG Götzingen/Eberstadt, verpatzte seine Generalprobe: 0:4 verlor die Beckmann-Truppe gegen den TTSC Buchen.

Dominante Saison

Doch nicht nur aufgrund der gelungenen Generalprobe ist der TSV Mudau der Favorit: Die Odenwälder spielen eine dominante Saison, sind seit dem 25. Spieltag ununterbrochen Kreisliga-Tabellenführer mit fünf Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Spvgg. Hainstadt, der jedoch ein Spiel weniger absolviert hat. Zudem hat der TSV Chancen auf die Titelverteidigung. Das Kreispokal-Finale der Saison 2020/21 gegen den VfB Altheim entschied Mudau am 15. September vergangenen Jahres deutlich mit 4:0 für sich.

Mudau (in Rot) kann am Mittwoch den Pokaltitel verteidigen. © Herrmann

Auf dem Weg in dieses Endspiel behaupteten sich die Odenwälder nach zwei Freilosen gegen drei direkte Kreisliga-Konkurrenten – und kassierten in diesen drei Duellen kein Gegentor. Das spiegelt einmal mehr die Defensivstärke der Mudauer in dieser Saison wider. In 30 Spielen kassierte der TSV nur 25 Gegentore – das ist Ligaspitzenwert. Und auch offensiv sticht insbesondere Stefan Haber immer wieder heraus. Mit seinen drei Treffern am Sonntag gegen Schweinberg überholte er sogar Nikola Vintonjak (SpG Sennfeld/Roigheim), der diese Wertung lange Zeit deutlich anführte.

Ganz abschreiben darf man die SpG Götzingen/Eberstadt jedoch auch nicht. Für die Spielgemeinschaft ist das nämlich die historische Chance, das erste Mal seit dem Zusammenschluss einen Titel zu gewinnen. Anders als bei Mudau, geht es bei Götzingen/Eberstadt in der Kreisliga um nichts mehr. Mit 60 Punkten belegt das Team von Andreas Beckmann den sechsten Platz. Die volle Konzentration liegt also auf dem Saisonhöhepunkt – dem Kreispokal-Finale.