Chance auf Klassenerhalt bewahrt

SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach – SGM Altenmünster/Crailsheim 4:1

Weikersheim/Schäft./Laud.: Köhler, Ulsamer, Unterwerner (88. Maier), Schumm, J. Silberzahn, Schmitt, Schiebold (90.+3 Kloos), Tobias Silberzahn (82. Burkhardt), Tim Silberzahn, König-Daus (90. Fermüller), Hammel.

Altenmünster/Crailsheim: Keine Angabe, Kunigk (63. Nam), Sami, Paulo (75. Kirmizier), Grießhaber, J. Maric (67. Kehl), Molodovski, Rück, Denizil, Arslan, D. Maric.

Tore: 1:0 (8.), 2:0 (13.) beide Hannes Schiebold, 2:1 (36.) Kaan Denizli, 3:1 (43.) Hannes Schiebold, 4:1 (74.) Tim Silberzahn. – Schiedsrichter: Ibrahim Serttas. – Zuschauer: 120.

Eine vor allem kämpferisch starke Leistung zeigte die Einheimische SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach im Spiel gegen Altenmünster/Crailsheim.

Durch einen frühen Doppelschlag von Hannes Schiebold ging man schnell mit 20 in Führun. Auch auf den Anschlusstreffer der Gäste in der 36. Minute hatte man sofort eine Lösung: Wiederum Schiebold erhöhte nach schönem Solo kurz vor dem Wechsel auf 3:1. So ging es dann auch in die Pause.

Nach dem Wechsel versuchte der Gast den Anschlusstreffer zu erzielen, doch die einheimische Abwehr um Torwart Köhler war immer im Bilde. Nach einer schönen Einzelleistung sorgte Tim Silberzahn in der 75. Minute für die endgültige Entscheidung. Im Abschluss brachte man das Spiel sicher nach Hause, und bewahrte sich somit die Chance auf den Klassenerhalt.