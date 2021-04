Chance auf „großen Schritt“

Fünf Punkte beträgt in der Bundesliga derzeit der Vorsprung der Frauenfußballerinnen der TSG Hoffenheim auf den Tabellenvierten 1. FFC Turbine Potsdam. Mit einem Sieg beim SV Meppen am morgigen Sonntag, 25. April, um 14 Uhr könnten die Kraichgauerinnen den Abstand sogar auf acht Zähler ausbauen und damit einen großen Schritt Richtung Champions League-Qualifikation machen. Doch Chef-Trainer Gabor Gallai warnt von einem schwierigen Spiel beim Tabellenzehnten: „Es ist ganz klar, dass wir das Spiel in Meppen nicht auf die leichte Schulter nehmen können. Wir müssen jeden Zweikampf mit voller Intensität angehen, denn das ist ein Gegner, der schon mehrfach gezeigt hat, dass er durch seine Spielweise punkten kann. Meppen spielt noch um den Klassenerhalt und wird entsprechend auch sehr kämpferisch auftreten.“

Bei Hoffenheim wird Celina Degen wird mit einer Sprunggelenksverletzung noch ausfallen. Eine Option ist für die TSG jedoch ein möglicher Einsatz der wieder genesene Lena Lattwein.

Große Mühe in der Hinrunde

Wie schwer es gegen Meppen werden kann, zeigte das Hinrundenspiel. Angreiferin Nicole Billa sorgte erst in der 90. Minute per Foulelfmeter für das 1:0 und damit die Entscheidung in einem aufregenden Spiel, in dem ein starker Aufsteiger aus dem Emsland die Mannschaft von Chef-Trainer Gabor Gallai beinahe zur Verzweiflung brachte. Es war das erste Aufeinandertreffen zwischen der TSG und dem SV Meppen überhaupt. pik