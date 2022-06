Chance auf Aufstieg bewahrt

TV Niederstetten – SC Bühlertann 3:1

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Niederstetten: Dreher, Schulz, Reindel (73. Benz), Wolpert, Dinkel, Sbongk, Haag (90. +8 Hellmann), Löber, Ziegler-Schulz (70. Döffinger), Kraft, Stussnat (81. Heppel).

Bühlertann: Ehrmann, Trübendörfer, Knobel (78. Stoll), Köbler, Fischer, Zauner, Heese (78. Schneider), Ulreich, Deininger, Bader, Engel (33. Rüger).

Tore: 1:0 (28.) Luca Dinkel, 1:1 (44.) Sebastian Rüger, 2:1 (69.) Jan Ziegler-Schulz, 3:1 (90. +8) Fabian Löber. – Schiedsrichter: Luca Schüttler (Rot am See).

Im Entscheidungsspiel der Relegation zur Bezirksliga gewann der TV Niederstetten in Hollenbach am Donnerstagabend vor großer Kulisse mit 3:1 gegen den A2-Kreisligisten SC Bühlertann. Für Niederstetten trafen Luca Dinkel (27.), Jan Ziegler-Schulz (65.) und Fabian Löber (93.) bei einem Gegentreffer von Sebastian Rüger (42.) zum 1:1-Ausgleich. Niederstetten trifft nun am Samstag, 25. Juni, um 17 Uhr beim SSV Schwäbisch Hall auf den Bezirksligisten TSV Dünsbach, der im zweiten Entscheidungsspiel den SC Michelbach/Wald (Kreisliga A1) mit 6:4 nach Elfmeterschießen besiegte.

Ein ausführlicher Bericht zu diesem Relegationsspiel erscheint in der Samstagausgabe. rst/mg