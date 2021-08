Cedrik-Alexander Bollheimer steigt in Oberliga auf

Zur aktuellen Saison dürfen sich einige der bfv-Schiris dank ihrer gezeigten Leistungen in höheren Spielklassen in den regionalen Spielklassen beweisen.

Von der Verbandsliga Baden in die Oberliga Baden-Württemberg: Cedrik-Alexander Bollheimer vom TSV Reichenbach freut sich über diesen Schritt, den er auf der „Karriereleiter“ eines Schiedsrichters zur neuen Saison gehen darf. „Es war für mich eine große Überraschung, als ich den Anruf von unserem Verbandsschiedsrichterobmann Rolf Karcher erhalten habe. Entsprechend groß war die Freude, dass ich in die Oberliga aufgestiegen bin. Ich bin sehr glücklich und dankbar und freue mich auf die kommenden Aufgaben. Daher möchte ich mich bei allen meinen Weggefährt*innen für die Unterstützung bedanken“, so Bollheimer.

Von der Landesliga in die Verbandsliga steigen auf: Niklas Diehm (FV Langenalb), Jannik Ganji (VfB Bretten), Adem Muliqi (SpVgg 03 Ilvesheim), David Schiffmacher (Eintracht Walldürn), Sarah Fahrer (1. FC Bauschlott), Florian Kuppinger (TSV Ötisheim) und Philip Dickemann (TSV Reichenbach)

Karcher ist sichtlich stolz auf seine badischen Unparteiischen: „Wir freuen uns, dass junge Nachwuchsschiedsrichterinnen und Nachwuchsschiedsrichter nachkommen und freuen uns natürlich über jede*n Aufsteiger*in.“ Das gute Abschneiden der bfv-Schiris zeige laut Karcher auch, dass die Online-Angebote für Schiedsrichter*innen während der Coronapause ebenso richtig wie wichtig für die Interaktion waren und von allen gut angenommen wurden.

Schiedsrichter-einteilung

Oberliga Baden-Württemberg: Cedrik-Alexander Bollheimer (TSV Reichenbach), Tobias Fritsch (1. FC Bruchsal), Christopher Funk (DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal), Nikolai Kimmeyer (TSV Palmbach), Patrick Mattern (TSV Neckarau), Selina Menzel (FC 21 Karlsruhe), Sonja Reßler (TSV Neckarau), Fabian Reuter (DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal), Christian Schäffner (FV Neuthard) und Joshua Zanke (1. FC Bauschlott). Verbandsliga: Vincent Becker (1. FC Calmbach), Philip Dickemann (TSV Reichenbach), Niklas Diehm (FV Langenalb), Rouven Ettner (FC Astoria Walldorf), Sarah Fahrer (1. FC Bauschlott), Stefan Faller (FV Neuthard), Wiebke Frede (ASC Neuenheim), Jannik Ganji (VfB Bretten), Dominik Genthner (FC Sportfreunde Dossenheim), Marcel Göpferich (SV Kickers Büchig), Niklas Hetzel (FV Elztal), Fabian Hilz (FC 21 Karlsruhe), Marvin Hoffmann (SC Pfingstberg-Hochstätt), Evelyn Holtkamp (SSV Vogelstang), Fatih Icli (FV Oberlauda), Rini Iljazi (TSV Wurmberg-Neubärental), Chantal Kann (Karlsruher SC), Simon Karcher (SV Spielberg), Raphael Kastner (Spfr. Dobel), Michael Kimmeyer (TSV Palmbach), Haris Kesser (SV Waldwimmersbach), Moritz Kuhn (TuS Bilfingen), Florian Kuppinger (TSV Ötisheim), Chris Lillig (TSV Wiesental), Adem Muliqi (SpVgg 03 Ilvesheim), Pascal Rastetter (TSV Reichenbach), Pascal Rohwedder (ATSV Mutschelbach), Daniel Schäfer (TSV Mudau), David Schiffmacher (Eintracht Walldürn), Kevin Solert (FV Brühl) und Meike Weichselmann (SC Reilingen). Landesliga: Felix Arnold (TSV Helmstadt), Adrian Bartoschek (SV Sandhausen), Ines Bechtel (ATSV Mutschelbach), Justin Bechtel (TSG Hoffenheim), Dane Becker (TSV Wiesental), Jonas Becker (SV Langensteinbach), Noah Berthold (FV Brehmbachtal), Luca Binder (TSV Obergimpern), Jan-Philipp Bräumer (TSV Neckarbischofsheim), Moritz Dammert (VfR Kronau), Tim Diepold (SpVgg 06 Ketsch), Philipp Dofek (1. FC 08 Birkenfeld), Benedikt Doll (SV Kickers Pforzheim), Daniele Donadio (TSV Jahn Kreuzwertheim), Alexander Drach (SV Gamburg), Kevin Drieschner (FC Astoria Walldorf), Benedikt Ertl (TSV Assamstadt), Marcel Fischer (SV Hilsbach), Philipp Freese (TSV Neckarau), Richard Gerstlauer (FV Mosbach), Jan Gräf (TSV Oberwittstadt), Maurizio Häfele (TSV Neckarbischofsheim), Furkan Icli (VfR Gerlachsheim), Oruc Baris Icli (FV Oberlauda), Florian Kaltwasser (TSV Helmstadt), Marcel Kinzel (SC RW Rheinau), Nicholas Gabriel Kohl (SV Neidenstein), Markus Kohler (SV Windischbuch), Fabio Kutterer (SV Hohenwettersbach), Sami Maliha (ATSV Mutschelbach), Dustin Mattern (SV Hohenwettersbach), Pascal Mauer (TSV Gerchsheim), Johannes Oeldorf (SG Hohensachsen), Michael Palumbo (SG Oftersheim), Alessio Remili (FV Alemannia Bruchhausen), Julian Rosenberger (DJK Karlsruhe-Ost), Jasmin Rühle (FT Kirchheim), Daniel Rühling (SC 08 Reilingen), Christian Scharun (Karlsruher SC), Ludwig Schilling (TSV Reichartshausen), Yannick Schmidt (SV Hüffenhardt), Lukas Schneider (SC Neuburgweier), Simon Schönthaler (TuS Ellmendingen), Armin Senger (TuS Bilfingen), Ridvan Sevim (VfK Diedesheim), Qizheng Sun (TSV Tauberbischofsheim), Florian Uhl (MFC 08 Lindenhof) und Dominik Vogel (SpVgg Baiertal). kg