Die JSG Seckachtal ist neuer C-Juniorenpokalsieger im Fußballkreis Buchen. Vor einer stattlichen Zuschauerkulisse setzte sich die Mannschaft im Pokalendspiel auf dem Sportgelände in Osterburken knapp mit 1:0 gegen die JF Ravenstein durch und durfte nach der Meisterschaftsschale in der Kreisliga Buchen damit auch den Pokal in Empfang nehmen. Im Anschluss an die Partie würdigte Pokalspielleiter Harry Langer die Leistungen beider Mannschaften und überreichte Pokal und Medaillen. Bild: Narloch

