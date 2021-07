Bundesliga-Frauen gegen Freiburg

Die Bundesliga-Fußballerinnen der TSG Hoffenheim bestreiten am heutigen Samstag, 24. Juni, um 17.30 Uhr TSG in Gündlingen ein Testspiel gegen den badischen Ligakonkurrent SC Freiburg. Außerdem spielt die U20 am morgigen Sonntag, 25. März, um 11 Uhr in St. Leon-Rot gegen den Südwest-Regionalligisten Wormatia Worms. „Wir sind bisher sehr zufrieden“, betont Chef-Trainer Gabor Gallai mit Blick auf die nun bereits fast drei Wochen laufende Vorbereitung auf die Saison 2021/22. „Die Belastungsspitzen treffen in der Vorbereitung eng aufeinander und entsprechend müssen wir immer mal wieder Spielerinnen rausnehmen, die dann individuell arbeiten.“ Bevor es für die Hoffenheimerinnen nun in der kommenden Woche zum fünftägigen Trainingslager in den Westerwald geht, steht noch die Partie gegen Freiburg an.Am vergangenen Sonntag bestritt die TSG ein Testspiel gegen die Junioren des FC Astoria Walldorf. Dieses Aufeinandertreffen endete mit einem 1:1-Unentschieden . pik

