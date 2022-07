Bundesliga-Flair im Tauberstadion

Hochklassigen Fußballsport gibt es am Samstag, 2. Juli, um 14 Uhr auf dem Rasenplatz des Tauberbischofsheimer Tauberstadions.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In einem Vorbereitungsspiel auf die kommende Spielzeit stehen sich die U 17 Teams von Bundesligist SV Darmstadt 98 und Baden-Württemberg-Oberligist SV Sandhausen gegenüber – für die Fans aus der Region sicherlich ein sportlicher Leckerbissen, einen Kick auf diesem hohen Niveau zu sehen.

In Bestbesetzung

Patrick Kurt, Trainer des „Lilien“-Nachwuchses, freut sich auf diesen Vergleich gegen die Truppe aus dem Rhein-Neckar-Raum. „Wir werden in Bestbesetzung antreten“, sagt der Coach im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten, der diese Partie als wichtige Standortbestimmung hinsichtlich der neuen Spielzeit im deutschen Oberhaus sieht. Die Darmstädter bereiten sich im Taubertal im Rahmen eines Trainingslagers vor und haben dazu im Hotel „Das Bischof“ in der Kreisstadt Quartier bezogen.

Mehr zum Thema 2. Fußball-Bundesliga SV Sandhausen trifft zum Auftakt auf Bielefeld und Darmstadt Mehr erfahren Fußball Sandhausen-Profi Dumic: Jura-Abschluss für die Zeit nach der Karriere Mehr erfahren

Im Team der Südhessen sind einige vielversprechende Talente, die auch bereits in verschiedene Kader berufen wurden. Und wer weiß, vielleicht taucht der eine oder andere Name schon in wenigen Jahren bei einem Topverein auf und sorgt dort für Furore. Beispiele dafür gibt es zur Genüge.

Gegner SV Sandhausen wird die „Lilien“ sicher fordern. Denn auch die Hardtwälder spielen einen gepflegten Fußball. Die letzte Oberliga-Saison beendete der SV auf dem guten dritten Platz. Die Sandhäuser werden sich gegen die favorisierten Hessen gut aus der Affäre ziehen wollen.

Denn ein ordentliches Resultat gegen einen Bundesligisten könnte sich motivationsfördernd auf die weitere Vorbereitung und auch auf die Saison auswirken.

Beiden Teams freuen sich über einen regen Zuschauerzuspruch. Wer guten Nachwuchs-Fußball sehen möchte, der wird am Samstag sicherlich nicht enttäuscht werden. Der Eintritt zu dieser Begegnung ist frei. ktm/Bild: SVD