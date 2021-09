Buchen behält im Derby die Oberhand

TSV Buchen – TSV Götzingen /VfL Eberstadt 3:1

Buchen: Hilbert, Sensbach, Berberich, Münch (88. Bechler), Penner, Kohlmann (82. Grasberger), Bechler, Gruslak, Gramlich (56. Henn), Schwing, Trabold.

Götzingen/Eberstadt: Popp, Burkhardt, Schiemer, Holderbach (82. Ballweg), Aumüller, Heffner (64. Häfner), Ondrusch, Frey, Beckmann, Müller, Brunn.

Tore: 1:0 (21.) Daniel Gruslak, 2:0 (42.) Max Kohlmann, 2:1 (62., Elfmeter) Andreas Beckmann, 3:1 (81.) Daniel Gruslak. – Schiedsrichter: Daniel Schäfer (Mudau).

In einem abwechslungsreichen Spiel gelang D. Gruslak mit einem Kopfball nach einer stark getretenen Kohlmann-Ecke. Buchen blieb am Drücke. Durch das intensive Pressing der Einheimischen hatte die SpG große Probleme, ins Spiel zu kommen. Das 2:0 in der 42. Minute durch Kohlmann mit einem strammen 16-Meter-Schuss nach Vorarbeit von Schwing war ein Ausdruck der Kräfteverhältnisse auf dem Platz. Die zweite Hälfte begannen die Gäste offensiver und bekamen nach einer Stunde einen Foulelfmeter zugesprochen, den Beckmann entschlossen verwandelte. Das Spiel wogte nun hin und her Nach einer Ecke köpfte E. Penner an die Latte. Zehn Minuten vor Spielende gelang D. Gruslak mit einer Kopie des 1:0 die Entscheidung in einem fairen und interessanten Lokalderby.