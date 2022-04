Nach der sogenannten „Qualifizierungsrunde“ in der B-Klasse Buchen wurden die Mannschaften nun in eine Platzierungsrunde („Ananasrunde“) und eine Aufstiegsrunde aufgeteilt. In der „Ananasrunde“ der sieben schlechteren Mannschaften der ersten Halbserie geht es für alle nur noch um eine gute Platzierung. Die Top-Acht kämpfen um die beiden direkten Aufstiegsplätze sowie den Relegationsplatz

