Buch/B. hat jetzt Sieges-Druck

Das Topspiel an diesem Spieltag findet am Sonntag zur Mittagszeit im Stadion des TSV Buchen statt. Der Tabellenzweite der SpG Krautheim/Westernhausen II reist zum Tabellendritten nach Buchen. Die „Zweite“ des TSV Buchen hat drei Zähler weniger auf dem Konto, hat aber die beste Defensive aller Teams. Mit einem Sieg würde der TSV II mit der SpG an Punkten gleichziehen, diese aber aufgrund der besseren Tordifferenz in der Tabelle überholen.

Es ist nicht nur das Duell der beiden Anwärter auf die Meisterschaft, sondern auch das Duell der beiden Toptorjäger. Björn Felch, Spielertrainer des TSV liegt derzeit mit zehn Saisontreffern auf Rang eins. Dicht gefolgt von Dennis Karl, Torjäger der SpG Krautheim/Westernhausen II, der bereits neun Tore erzielte.

Tabellenführer Leibenstadt empfängt den TSV Höpfingen III. Gewinnt der SVL, kann er seine Tabellenführung verteidigen.

Nach der Niederlage des SV Buch-Brehmen am vergangenen Samstag wird es für die Mannen von Trainer Stephane Dormoy schwierig in Sachen Aufstieg. Im Duell gegen die SpG Götzingen/Eberstadt/Schlierstadt II muss daher unbedingt ein Sieg her, um noch die minimale Chance auf einen der vorderen Plätze zu erreichen.