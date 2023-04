Brisanz oben und unten

Ein Spitzenspiel, zwei Kellerduelle und ein Derby – in der Fußball-Kreisliga A3 ist am Ostermontag für Spannung gesorgt. Im Fokus steht natürlich die Begegnung in Weikersheim, wo der Tabellendritte SGM Weikersheim/Sch./L. mit einem Dreier im Schlüsselspiel gegen den Tabellenzweiten SGM Mulfingen/Hollenbach II an seinem Gast vorbeiziehen kann. Dabei gilt es die starken Offensivspieler der Gäste in den Griff zu bekommen, allen voran Jakob Scheppach, der beim 3:2 im Hinspiel an der Jagst für alle drei Treffer der SGM Mulfingen/H. II verantwortlich zeichnete. Am Donnerstagabend verkürzte die SGM Weikersheim den Rückstand auf nur noch ein Pünktchen.

Neben der Partie in Weikersheim gibt es am anderen Ende der Tabelle noch zwei weitere sogenannte Sechs- Punkte- Spiele: Vier der letzten Sechs sind in den Begegnungen in Igersheim undunter sich. Der 13. FC Igersheim erwartet den 10. FC Billingsbach, der die Igersheimer sowohl im Relegationsspiel im Juni als auch im Hinrundenspiel bezwungen hat. – Der SV Wachbach II, trotz des überraschenden Punktgewinns beim Favoriten in Mulfingen weiter auf Relegationsplatz 12, will sich gegen den Vorletzten FC Phoenix Nagelsberg für die 4:5-Hinspielniederlage revanchieren.

Eine böse 3:7- Abfuhr musste der Tabellenfünfte SGM Taubertal/ Röttingen im Hinspiel in Harthausen hinnehmen. Im Rückspiel in Röttingen wollen sich die Unterfranken nun natürlich beim Tabellenelften revanchieren. Dieser unterlag am Donnerstag dem Tabellenführer Markelsheim/E. Die Bilanz des SVH gegen den bayerischen Nachbarn ist völlig ausgeglichen: Seit 2019 gab es sechs Derbys um A3- Punkte, vier davon endeten Unentschieden.

Mit dem 1:0- Heimsieg gegen Amrichshausen hat die Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern zuletzt ihren vierten Platz gefestigt. Am Montag kommt mit dem Tabellenneunten DJK Bieringen ein weiterer sehr unangenehmer Gegner nach Apfelbach. Je drei Bieringer Siegen und Punkteteilungen steht seit 2018 nur ein Dreier der Spvgg. gegenüber.

Nicht gut aus den Startlöchern kam der FC Creglingen nach der Winterpause. Das Team von Dietmar Fiedler ist auf Rang 8 abgerutscht. Nun empfangen die „Schwarz-Weißen“ den Tabellennachbarn TSV Dörzbach/Klepsau, der drei Spiele mehr als der FCC ausgetragen und einen Punkt mehr auf dem Konto hat. .

Titelanwärter SGM Markelsheim/Elpersheim hat gegen den Sechsten SC Amrichshausen eine gute Gesamtbilanz: Seit 2018 gab es in sechs Partien vier Siege und zwei Unentschieden, das letzte im torlosen Hinspiel im Künzelsauer Teilort.Der SCA hat in dieser Saison bislang nur vier Spiele verloren. H.W.